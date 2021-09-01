Крупные российские компании подпишут хартию о защите детей в Сети

Российские компании подпишут хартию по безопасности детей в интернете. Обязательства возьмут на себя девять организаций, среди которых медиахолдинги, операторы связи и специализирующиеся на киберзащите компании. Ожидается, что к хартии могут присоединиться и иностранные сервисы.

Соглашение включает в себя 10 пунктов, пишут «Ведомости». В документе говорится о важности объединения усилий для развития и гармоничного воспитания детей в виртуальном пространстве, о значимости диалога с детьми для понимания их потребностей в цифровом мире, помощи в творческой самореализации, совместного формирования морально-нравственных ориентиров в цифровой среде.

Среди подписантов – «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», МТС, «Билайн», «Мегафон», «Ростелеком», «Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа». Компании, подписавшие хартию, обязуются находить и удалять нежелательный для детей контент и совершенствовать инструменты по их защите, создавать и продвигать развивающий и созидательный контент, повышать цифровую грамотность детей, развивать международное сотрудничество в этой сфере и так далее.

Последнее время власти активно занимаются усилением защиты детей от нежелательной информации. Так в начале года вступил в силу закон о саморегулировании, который обязывает работающие преимущественно в России онлайн-платформы мониторить контент пользователей для выявления и удаления детского порно, сведений о способах и методах изготовления наркотиков, совершения суицида и информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам и вовлекающей детей в противоправную деятельность.

Кроме того, широкий перечень сведений охватывает закон о защите детей от причиняющей вред их развитию информации, включая оправдание насилия и жестокости, отрицание семейных ценностей и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. В отличие от законов, хартия способствует созданию таких механизмов саморегулирования, которые перенесут бремя контроля с государства на участников рынка. Цель – добиться того, чтобы не Роскомнадзор вносил в реестр запрещенной информации противоправный контент, а сами компании его удаляли.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.09.21

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