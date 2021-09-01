В краснодарской школе набрали первый «Ы» класс

Школа № 94 Краснодара приняла в первые классы 840 детей. Руководству пришлось сформировать классы с литерами «Ы» и «Я» в названии, передает «Вести.Кубань».

В связи с наплывом учеников руководству школы №94 пришлось использовать практически весь алфавит. Детей определили даже в классы с литерами «Ы», «Я» и «Ю».

Для обозначения школьного класса традиционно используются не все буквы, исключая те, которые невозможно или сложно произнести. Так, первоклашек не набирают в классы с литерами «Й», «Ё», «Ь», «Ъ», «Щ».

Всего в Краснодаре за парты сядут 174 472 ученика, из них 21 262 – первоклассники.

А вот в хуторе Заря Выселковского района в школу пришел только один первоклассник. Даниил стал героем школьной линейки, и впредь все внимание учителя будет доставаться только ему. К слову, всего в школе хутора числится 48 учеников разных возрастов.

Как сообщал «Новый День», руководству школы №102 Краснодара пришлось устроить дополнительные классы прямо в коридоре из-за переполненности. Пространство для учеников отгородили металлоконструкциями и обеспечили всем необходимым для занятий.

Краснодар, Наталья Рязанова

Краснодар. Другие новости 01.09.21

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