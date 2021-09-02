Зарегистрироваться по месту пребывания теперь можно через «Госуслуги»

Через портал «Госуслуги» теперь можно встать на учет по месту пребывания. Посещать для этого отдел МВД или МФЦ отныне не нужно. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа». С 2022 года через «Госуслуги» можно будет зарегистрировать по месту жительства ребенка, отметили в ведомстве.
«На портале «Госуслуг» доступен цифровой сервис, позволяющий гражданам России зарегистрироваться по месту пребывания без посещения территориального подразделения МВД России», – говорится в сообщении. Новый сервис разработан МВД совместно с Минцифры.
Теперь ни гражданину, ни собственнику жилья больше не нужно идти в подразделение МВД по миграции либо в МФЦ. Получить согласие собственника отныне можно в электронном виде. Для подачи заявления достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», а также наличие прав на жилье, зарегистрированных в ЕГРН.
Пользователь получает свидетельство о регистрации по месту пребывания в личный кабинет на «Госуслугах» в виде электронного документа, который заверен усиленной квалифицированной подписью. Такой документ равнозначен бумажному, заверенному должностным лицом МВД России и печатью органа. Свидетельство можно распечатать и предъявить при необходимости.
Добавим, что с 1 июля 2022 года аналогичные изменения предусмотрены для регистрации по месту жительства несовершеннолетних младше 14 лет.
Москва, Наталья Петрова
Москва. Другие новости 02.09.21
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