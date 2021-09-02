Придется подождать: синоптики рассказали, когда придет бабье лето

Бабье лето придет в Центральную Россию во второй половине сентября, сообщает центр погоды «Фобос».

По прогнозу синоптиков, к середине первого осеннего месяца среднесуточная температура воздуха вернется к климатической норме – в темное время суток ожидается +5…+10°, а днем потеплеет до +13…+18°. Отмечается, что последние две недели сентября окажутся теплее многолетних показателей – температура воздуха превысит норму на 0,5-1 градус, а общее количество осадков составит 60-70% от нормы.

А пока нужно привыкать к температурному фону, который будет соответствовать климату начала октября. Из-за вторжения арктических воздушных масс в первой семидневке сентября средняя температура окажется на 5 градусов ниже положенной нормы. При этом количество осадков будет соответствовать норме.

На второй неделе будет чуть-чуть теплее – отрицательное отклонение от среднего температурного фона не превысит полградуса при дефиците осадков, достигающим 20%, говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что средняя температура воздуха в России в первую декаду сентября составит 11-13 градусов тепла – это на три-четыре градуса ниже многолетних значений, информировало РИА «Новости».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.09.21

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