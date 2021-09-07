Более трети россиян не знают, как можно использовать их персональные данные

Жители России все чаще сталкиваются с тем, что им нужно предоставить персональные данные для получения услуг и совершения операций. При этом более трети россиян (37%) не знают, для чего и как могут использоваться эти сведения. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Более половины наших сограждан (62%) так или иначе осведомлены о целях использования их данных (72-76% среди молодежи, 46-62% среди представителей старшего поколения). Среди осведомленных только 15% опрошенных отмечают, что точно знают, как данные могут использоваться, а 47% что-то слышали, но без подробностей», – говорится в исслежовании.

Чаще всего россияне предоставляли свои персональные данные для получения банковских услуг (49%), давали разрешение на определение своей геолокации (46%), регистрировались на сайтах госучреждений (45%), оформляли доставку на дом и делились информацией в социальных сетях (по 38%).

О целях сбора личных данных хорошо осведомлены россияне в возрасте от 18 до 34 лет. Также молодая аудитория в большей степени, чем представители более старших возрастных групп, склонна считать, что их данные находятся в безопасности. При этом основной причиной утечек личной информации жители РФ считают злоупотребление полученными данными стороной, которая имеет к ним доступ.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.09.21

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