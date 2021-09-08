Каждый второй россиянин недоволен окружением на работе

В России половина работников считают свое рабочее место некомфортным. По мнению специалистов, сильное влияние на запросы сотрудников сыграл переход на дистанционную работу во время пандемии. Люди все чаще хотят видеть современный офис с местами для отдыха и общения.

Исследование провели компании HeadHunter и WeWork. В опросе участвовали 1135 российских работников и соискателей, передает РБК. Вопрос об удовлетворенности рабочим пространством задавался лишь тем, кто имеет работу. Выяснилось, что 30% россиян частично не устраивает, 12% – «скорее не устраивает» и 8% – «совсем не устраивает» их рабочее место.

Среди тех, кто был недоволен своим рабочим пространством, респонденты чаще всего называли устаревший и непривлекательный дизайн офиса, плохую мебель, отсутствие в помещении кондиционеров и высокий уровень шума.

Те, кого устраивает их рабочее место, среди плюсов называли расположение офиса, наличие кондиционеров, хорошее освещение и удобную мебель.

В качестве пожеланий, которые могли бы улучшить офисное помещение, работники назвали создание большего количества «тихих» зон для сосредоточенной работы, зон для расслабления (например, занятий йогой), добавление кофеварки/соковыжималки и других устройств.

Запрос на изменение офисной среды сформировался после полутора лет работы в удаленном или гибридном режиме, считают авторы исследования. «Тренды в дизайне и проектировании офисных пространств, очевидно, сейчас сходятся в создании такой среды, которая бы максимально способствовала раскрытию творческого потенциала сотрудников и дальнейшему размытию границ между домашним и офисным пространством», – пояснила административный директор HeadHunter Марина Лобынцева. По ее словам, если работодатели не будут уделять достаточно внимания трансформации своих офисов, то могут столкнуться со снижением эффективности работы сотрудников.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.09.21

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