В Забайкалье супруги отказались от пенсии, чтобы не платить за «золотые унитазы» чиновников

Супруги-пенсионеры из поселка Ясная Забайкальского края написали обращение президенту РФ Владимиру Путину. Они попросили лишить их права ходить на выборы и пенсии, чтобы не платить за «золотые унитазы» чиновников.

Анатолий и Людмила Вертипраховы в нескольких инстанциях проиграли дело по долгам за услуги ЖКХ. Теперь приставы удерживают часть их пенсий во исполнение судебного решения.

Пенсионеры обвинили суды и чиновников разных уровней в обмане. Супруги попросили Путина издать специальный указ, чтобы им перестали начислять пенсии.

«Надоело платить со своей нищенской пенсии всяким хапугам и ворам на золотые унитазы», – цитирует письмо Вертипраховых издание ZAB.RU.

Пенсионеры также отказались идти на выборы в единый день голосования 19 сентября, поскольку утратили доверие к власти на всех уровнях.

«В связи с ростом цен на продукты, на товары первой необходимости, цен на ГСМ, отсутствие ремонта жилфонда пос. Ясная, ввиду полного недоверия президенту и правительству РФ, депутатам Госдумы отказываемся от выборов с 17 по 19 сентября 2021 года», – заявили пенсионеры.

Чита, Наталья Рязанова

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