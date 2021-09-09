Мошенники открепляют россиян от поликлиник и выманивают деньги

Мошенники придумали новой способ обмана граждан с помощью портала госуслуг. Аферисты используют клон сайта, чтобы выманивать деньги.

Злоумышленники рассылают россиянам уведомления якобы от портала госуслуг об откреплении от поликлиники по причине технического сбоя с предложением заново пройти регистрацию и уплатить пошлину. В письме есть ссылка на сайт, адрес которого очень похож на адрес государственного портала.

Когда пользователь переходит на сайт-клон госуслуг, ему предлагается заполнить анкету, выбрать поликлинику и уплатить пошлину, не превышающую нескольких тысяч рублей. В результате и данные, и деньги попадают к злоумышленникам, передает РИА «Новости».

При этом аферисты могут получить доступ к логину и паролю жертвы и зайти в профиль, где хранятся многие персональные данные. Это позволит продолжить мошенническую деятельность в отношении этого гражданина, например, оформить на него кредит или микрозайм.

Эксперты предлагают при получении подобного уведомления обращаться в свое медучреждение, а также при заходе на сайт госуслуг всегда тщательно проверять его адрес в браузере. Специалисты также напомнили, что прикрепление к государственной поликлинике является бесплатным.

Москва, Зоя Осколкова

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