Больше половины россиян раздражает их работа

58% россиян чаще всего раздражаются на работе. Лишь 5% граждан не бесит ничего. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками Райффайзенбанка.

В опросе приняли участие 1,3 тысячи жителей крупных городов России старше 20 лет. Среди них 55% – женщины, 45% – мужчины, передает РИА «Новости».

Больше половины граждан испытывают раздражение во время работы. При этом большая часть из них назвали главным фактором, который выводит их из равновесия, взаимоотношения с коллегами. Треть (34%) респондентов бесит их начальник.

«Третье место в анти-рейтинге заняла необходимость носить маски (31%), которая опередила шум и разговоры в офисе (19%), а также войны за кондиционер (11%). При этом люди без масок раздражают 12% опрошенных, в то время как люди в масках – всего 6%», – сообщили авторы исследования.

54% респондентов испытывают негативные эмоции вне дома и работы, 47% признались, что чаще всего раздражаются дома.

Половина опрошенных рассказали, что стараются не обращать внимание на раздражающие факторы, и лишь 5% респондентов заявили, что таких факторов в их жизни попросту нет.

Москва, Зоя Осколкова

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