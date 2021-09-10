Спрос на любовные романы в России вырос в три раза

Специалисты проанализировали онлайн-продажи книг в России и выяснили, какие жанры предпочитают россияне. Исследование провели сервисы CloudPayments и Book24.ru.

За восемь месяцев текущего года количество онлайн-покупок книг выросло на 23% к аналогичному периоду 2020 года, передает «Газета.Ru». В то же время средняя сумма покупки сократилась на 10% и составила 1361 рубль.

На первом месте по продажам любовные романы, спрос на них вырос на 290% в августе 2021-го к августу прошлого года. На 80% увеличилсь продажи фэнтези. Почти на треть выросли покупки фантастических романов и на четверть – детективы.

Кроме того, высоким спросом пользуется и литература по психологии, а также в связи с пандемией растут продажи книг для образования и саморазвития.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.09.21

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