В Москве на концерт в День города не пустили музыкантов

В Москве на концерт, посвященный 874-летию столицы, не пустили музыкантов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», торжественное мероприятие состоялось сегодня в концертном зале «Зарядье». В нем приняли участие президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Поэтому списки выступающих проверяла Федеральная служба охраны.

В итоге на концерт не допустили 13 человек: 4 участников Государственной академической хоровой капеллы, 3 музыкантов Государственного оркестра имени Светланова и 6 человек из команды режиссеров.

К некоторым из отстраненных накануне приходили сотрудники полиции и опрашивали в связи с утечкой их данных из баз сторонников Алексея Навального, предлагая написать заявление на оппозиционера.

«Другие отстраненные так или иначе тоже засветились в «Умном голосовании», митингах и подобном, – цитирует ОВД-Инфо одного из сотрудников капеллы. – Организаторы в шоке, им никто ничего не объяснил».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 11.09.21

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