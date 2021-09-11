В Москве на концерт в День города не пустили музыкантов

В Москве на концерт, посвященный 874-летию столицы, не пустили музыкантов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», торжественное мероприятие состоялось сегодня в концертном зале «Зарядье». В нем приняли участие президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Поэтому списки выступающих проверяла Федеральная служба охраны.
В итоге на концерт не допустили 13 человек: 4 участников Государственной академической хоровой капеллы, 3 музыкантов Государственного оркестра имени Светланова и 6 человек из команды режиссеров.
К некоторым из отстраненных накануне приходили сотрудники полиции и опрашивали в связи с утечкой их данных из баз сторонников Алексея Навального, предлагая написать заявление на оппозиционера.
«Другие отстраненные так или иначе тоже засветились в «Умном голосовании», митингах и подобном, – цитирует ОВД-Инфо одного из сотрудников капеллы. – Организаторы в шоке, им никто ничего не объяснил».
Москва, Игорь Юров
Москва. Другие новости 11.09.21
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