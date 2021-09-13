Жители России рассказали о лучших странах для жизни. Остаться на родине хочет 41% граждан

Остаться в России при возможности уехать в любое другое государство предпочел бы 41% опрошенных россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob. В 2010 году о своем желании остаться в России заявляли 23% респондентов, а в 2016 году этот вариант выбрали 40% опрошенных.

Согласно данным исследования, 7% респондентов хотели жить в США (в 2010 и 2016 годах – по 5%).

В топ-5 стран для жизни у граждан РФ также вошли Канада, Италия, Швейцария. Эти страны выбрали по 4% опрошенных. Еще 3% участников опроса хотели бы переехать в Германию. Испанию, Швецию и Австралию сочли лучшими странами для жизни по 2% респондентов. А Францию, Турцию, Великобританию, Чехию, Норвегию, Финляндию, Исландию Южную Корею, Новую Зеландию выбрали по 1% опрошенных. Затруднились с ответом 11% респондентов.

Среди тех, кто хотел бы остаться в России, больше женщин, чем мужчин – 45% против 39%.

Россию в качестве страны проживания выбрали учителя, врачи, менеджеры по работе с клиентами, программисты, менеджеры по продажам, секретари, продавцы, экономисты, HR-менеджеры, водители, бухгалтеры и др. В числе тех, кто хотел бы жить в США, оказалось больше всего врачей, экономистов и программистов.

Бухгалтеры выбирали Германию, менеджеры по продажам, специалисты по работе с клиентами и секретари – Италию, системные администраторы – Канаду.

Опрос проводился с 24 августа по 7 сентября в 522 населенных пунктах России во всех федеральных округах среди 3 тыс. респондентов старше 18 лет.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.09.21

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