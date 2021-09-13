Путин допустил, что скоро уйдет на карантин из-за Covid-19

Президент России Владимир Путин сообщил, что в его окружении есть заболевшие коронавирусом, и допустил, что скоро ему самому придется уйти на карантин. Об этом глава государства рассказал во время общения с паралимпийцами в Кремле.

«Даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг», – цитирует Путина РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков меж тем пояснил, что его шеф, говоря о вероятном карантине, образно выразился. По словам пресс-атташе Кремля, изменений в рабочем графике главы государства пока нет. Об этом сообщает ТАСС.

Добавим, что Путин привился от Covid-19 весной. Изначально он не сообщил, какой препарат выбрал для вакцинации. Позже президент рассказал, что привился «Спутником V».

Москва, Наталья Петрова

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