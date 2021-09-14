Жители России назвали свои заветные мечты

Чаще всего жители России хотят для себя и своих близких крепкого здоровья, квартиры или улучшения жилищных условий. Об этом сообщили 10% и 8% опрошенных россиян соответственно, говорится в итогах опроса, проведенного ВЦИОМ.

Еще 4% мечтают о путешествиях, а 2% – о долголетии. Столько же респондентов хотят создать семью или встретить любимого человека, грезят о достатке и процветании России. Кроме того, россияне мечтают переехать в другой город или вообще уехать из страны, а также хотят мира во всем мире – по 3%.

При этом 12% участников опроса признались, что у них нет мечты, а 13% затруднились с ответом.

Почти половина опрошенных (49%) убеждена, что осуществление мечты зависит от собственных усилий. 37% заявили, что мечта исполняется благодаря удачному стечению обстоятельств или содействию других людей. Затруднились ответить на этот вопрос 14% участников опроса.

Для исполнения мечты респонденты чаще всего загадывают желание на Новый год (19%), думают о своем желании, как будто оно уже исполнилось (6%) и визуализируют желания (4%). Меж тем более половины россиян (59%) не считают нужным что-либо делать из вышеперечисленного.

23% опрошенных верят, что тренинги и занятия, на которых людей учат добиваться поставленных жизненных целей, могут помочь осуществить их мечты. Обратного мнения придерживаются две трети участников опроса (61%). При этом более трети россиян информированы о подобных тренингах (35%), а 63% услышали об этом впервые.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 2 сентября текущего года среди 1600 россияне старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 14.09.21

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