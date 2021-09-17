Кабмин России утвердил календарь праздничных дней в 2022 году

Правительство России окончательно утвердило календарь праздничных дней в 2022 году.

Новогодние и рождественские каникулы продлятся десять дней, а на майские праздники россияне будут отдыхать восемь дней, но не подряд, а с трехдневным перерывом. Это следует из графика рабочих, праздничных и выходных дней в следующем году, опубликованного в телеграм-канале кабмина.

Согласно утвержденному производственному календарю, на Новый год праздничными будут дни с 1 января до 9 января 2022 года. 31 декабря 2021 года также будет выходным днем – соответствующее постановление ранее приняло правительство РФ. «Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно», – говорится в сообщении.

В феврале россияне будут отдыхать в День защитника Отечества – 23 февраля, а в марте предстоят длинные выходные – три дня отдыха (с 6 по 8 марта). При этом нерабочая суббота, 5 марта, перенесена на понедельник, 7 марта.

На майские праздники и на День Победы будут, соответственно, по три и четыре выходных дня. Сначала страна будет отдыхать с 30 апреля по 3 мая, а затем 7-10 мая.

В июне длинные выходные будут с 11 по 13 июня по случаю Дня России. Три выходных также в ноябре – на День народного единства россияне будут отдыхать с 4 по 6 ноября.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.09.21

Боялись, что «не взлетит»: египетская авиакомпания Air Cairo запустила рейсы из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх. / Курганская область получит инфраструктурный кредит на два стратегических объекта. / В Британии засекретили завещание принца Филиппа на 90 лет. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»