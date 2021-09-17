В Чите жених и невеста пришли на выборы перед самой регистрацией

Пара из Читы приехала на избирательный участок перед тем, как отправиться в ЗАГС. Будущих супругов в торжественных нарядах встретили аплодисментами и поздравлениями.

Анжелика и Дмитрий Фоменко выбирали 17 сентября как дату свадьбы заранее и в тот момент не знали, что она придется на день выборов. Но молодые решили совместить два важных выбора.

«Тут делаешь большой шаг в совместную жизнь, а тут еще голосуем за страну», – сказал Дмитрий в беседе с корреспондентом ГТРК «Чита».

Напомним, с 17 по 19 сентября включительно проходят выборы депутатов Госдумы РФ. Россияне также будут избирать депутатов заксобраний 39 регионов России и муниципальных уровней власти. В Мордовии, Тыве, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Пензенской, Тверской, Тульской и Ульяновской областях жителям предстоит выбрать и глав регионов. Руководителей Дагестана, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии выберут члены заксобраний. Избирательные участки традиционно работают с 8 утра до 20 часов.

Чита, Наталья Рязанова

Чита. Другие новости 17.09.21

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