На Камчатке и Чукотке уже проголосовали более 10% избирателей

К полудню по местному времени на выборах проголосовали более 15% избирателей Чукотки. Из 30 507 избирателей региона свой выбор сделали более 5000 человек, сообщил региональный избирком.

На Камчатке на участки явились более 12% избирателей по состоянию на 15:00 часов. То есть выбор сделали более 29 400 жителей полуострова, 300 из них проголосовали вне помещений участков.

Избирательные участки уже открылись на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале и в ряде регионов Поволжья: Башкирии, Удмуртии, Самарской, Астраханской и Ульяновской областях. В 8:00 по местному времени откроются участки для избирателей Москвы, а час спустя – Калининграда. Участки будут работать до 20:00 по местному времени.

Сегодня начались выборы в Государственную думу РФ и заксобрания 39 регионов России. Также станут известны имена глав 12 регионов. Губернаторов будут выбирать в Мордовии, Тыве, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Пензенской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях. Еще в трех регионах – Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии – главы субъектов будут избираться депутатами заксобраний по представлению президента РФ. Помимо этого, во всех регионах пройдут различные выборы муниципального уровня. Россияне смогут проголосовать в любой из трех дней: 17, 18 или 19 сентября.

Депутатов Госдумы изберут на пять лет по смешанной системе: 225 займут кресла по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам. Всего в выборах в Госдуму участвуют 5 832 кандидата, среди которых 10 самовыдвиженцев. Списки кандидатов в Госдуму зарегистрировали 14 партий.

Жителям ряда регионов с учетной записью на портале госуслуг будет доступно дистанционное электронное голосование. Не выходя из дома смогут поучаствовать в выборах граждане в Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, и Ярославской областях. Заявки на участие в электронном голосовании подали 2 801 356 человек. Среди участвующих в ДЭГ москвичей разыграют 21 однокомнатную квартиру, 100 машин и сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тыс. рублей.

Порядка 140 тыс. россиян уже сделали свой выбор – 16 сентября завершилось досрочное голосование. Граждане РФ за рубежом тоже смогут реализовать право и проголосовать в одном из 348 участков в 144 странах мира, а также в семи участках в казахстанском Байконуре.

Около 250 международных наблюдателей будут следить за ходом голосования вместе с 413 тыс. представителей общественных и политических организаций из России. В число наблюдателей вошли представители 55 государств и 10 международных организаций.

На служебном портале будет вестись более 50 тыс. онлайн-трансляций. Они стартовали в момент открытия первого участка 17 сентября и завершатся вечером 19 сентября. Но посмотреть трансляцию смогут не все, она будет доступна в центрах наблюдения и в штабах политических партий и кандидатов.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 17.09.21

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