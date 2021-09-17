На Среднем Урале стартовали выборы

В Свердловской области стартовали выборы – ровно в 8 утра, как и положено, открылись избирательные участки. Уральцы выбирают депутатов Госдумы и заксобрания, по спискам и одномандатников – всего будет предложено четыре бюллетеня. В некоторых небольших населенных пунктах идут также местные выборы.

На этот раз волеизъявляться можно будет в течение трех дней: сегодня, в субботу и в воскресенье. Каждый день в 20 часов бюллетени будут убирать в сейф и оставлять помещение для голосования под охраной. Еще одна «новинка» этого года – привычной онлайн трансляции, открытой доступной для каждого, не будет. По традиции, на камеры потратили миллионы, но с персонального компьютера трансляция будет недоступна, увидеть ее смогут только находящиеся в Екатеринбурге – для этого надо заранее записаться в Центре общественного наблюдения и, в случае особого невезения, еще и отстоять очередь. Следующий непривычный момент – фактически отменен «день тишины», агитация могла законно идти вплоть до полуночи.

Но сама процедура голосования такая же, как и раньше. Узнать, где находится ваш участок, можно на «Госуслугах» или на сайте ЦИКа. Там же будет список партий и кандидатов, из которых нужно выбирать. Как это сделать, если вы еще не определились, мы рассказывали в этой публикации. Более подробно об организации выборов в этом году, можно почитать здесь.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 16.09.21

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