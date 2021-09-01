Трансляцию выборов в Екатеринбурге смогут посмотреть максимум 600 человек

Центр общественного наблюдения в Екатеринбурге за три дня выборов сможет принять только 600 желающих посмотреть трансляцию с избирательных участков. Для видеонаблюдения, которое в этом году будет доступно не для всех, потребуется зарегистрироваться на сайте областной общественной палаты. Забронировать место в ЦОН возможно только на один час, но подавать заявку можно несколько раз.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЦОН, всего в центре будет оборудовано 60 автоматических рабочих мест (АРМ). Это столы с компьютерами, которые имеют отдельный аккаунт для подключения к трансляции. Работая с аккаунтом, можно выбрать любой интересующий участок для наблюдения. Десять таких компьютеров будет выделено для всех желающих на первом этаже ЦОН. Остальные 50 предоставят для работы журналистов и общественных наблюдателей. Также на первом этаже будет видеостена. На нее оператор будет выводить изображения со всех избирательных участков Свердловской области, но выбрать конкретный УИК там нельзя.

Обычный гражданин, если захочет посмотреть трансляцию голосования, должен сначала зарегистрироваться на сайте свердловской общественной палаты. В ЦОН пояснили, что предварительная запись обязательна из-за противоэпидемических ограничений. Далее он приходит в Центр общественного наблюдения, который расположен во Дворце молодежи в Екатеринбурге и показывает удостоверение личности. Работать за компьютером можно только один час, чтобы дать возможность понаблюдать другим желающим. Исходя из этого, в ЦОН рассчитали, что на десяти АРМ за три дня выборов смогут наблюдать максимум 600 человек.

У видеостены также будут места, но без компьютеров. Допуск туда будет организован в порядке живой очереди, если желающих окажется слишком много.

«При необходимости ЦОН будет изыскивать дополнительные резервы. Двери будут открыты, на данный момент ничего не говорит о том, что мест кому-то не хватит», – сообщили в пресс-службе.

Посетители центра общественного наблюдения обязаны носить маски, на входе у всех будут измерять температуру. В помещении установят рециркуляторы воздуха, а рабочие места будут расположены с соблюдением социальной дистанции.

Как уже писал «Новый День», в этом году видеонаблюдение на выборах будет доступно только для участников избирательной кампании. Журналисты смогут следить за процессом голосования в ЦОН, который откроется в Екатеринбурге (в других городах области такой возможности нет). Трансляция на служебном портале ЦИК начнется в 8:00 16 сентября и завершится 19-20 сентября, когда будет составлены протоколы ТИК об итогах голосования.

«Доступ к служебному порталу осуществляется через личный кабинет участника избирательного процесса на «Госуслугах» и учетную запись для центров наблюдения. Чтобы получить доступ, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуг», иметь личный кабинет избирательной комиссии, политической партии или кандидата и иметь статус участника избирательного процесса», – пояснили ранее в компании «Ростелеком».

Выборы депутатов Госдумы РФ и заксобрания Свердловской области пройдут с 17 по 19 сентября. Решение о трехдневном голосовании принял Центризбирком, ссылаясь на сложную эпидемиологическую ситуацию в России.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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