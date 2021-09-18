Стартовал второй день выборов, избирательные участки открылись с 8 утра

Сегодня в Свердловской области – второй день выборов депутатов Госдумы и заксобрания региона. В пресс-службе облизбиркома сообщили, что все 2486 участков открыты.

По последним данным на вчерашний вечер, в Свердловской области явка составила 20%. После закрытия участков сотрудники избирательной комиссии в присутствии наблюдателя вскрыли пломбы с урн для голосования, пересыпали бюллетени в сейф-мешок и запечатали его. Затем его положили в сейф, который опломбировали. Вскроют сейф-пакет после 20:00 19 сентября, когда начнется подсчет голосов. Такая же процедура повторится и сегодня после завершения голосования.

Как сообщал «Новый День», вчерашним утром на некоторых избирательных участках был ажиотаж: избиратели с открепительными листами выстраивались в очереди, чтобы проголосовать не по месту жительства. Также в ЦОН в течение дня поступило как минимум одно сообщение о возможном подкупе избирателей, но официально эта информация пока не подтвердилось. В остальном в первый день выборы прошли в штатном режиме, сообщили в избирательной комиссии Свердловской области. Серьезных нарушений выявлено не было.

Сегодня проголосовать можно до 20:00. Уральцы выбирают депутатов Госдумы и заксобрания, по спискам и одномандатников – всего нужно заполнить четыре бюллетеня. В некоторых небольших населенных пунктах идут также местные выборы. Узнать, где находится ваш участок, можно на «Госуслугах» или на сайте ЦИКа. Там же будет список партий и кандидатов, участвующих в выборах. За кого проголосовать, если вы еще не определились, мы рассказывали в этой публикации. Более подробно об организации выборов в этом году можно почитать здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 17.09.21

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