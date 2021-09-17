Первая жалоба: в ЦОН поступило сообщение о подкупе избирателей (ФОТО)

В Екатеринбурге зафиксирован первый инцидент, связанный с возможным подкупом избирателей. Как рассказал «Новому Дню» горожанин Вениамин Помазкин, утром на участке 1356 (микрорайон Сортировочный) были задержаны двое мужчин, которые предлагали избирателю 500 рублей за то, чтобы он проголосовал за конкретную партию. В соцсети он разместил фотографию с машиной ППС и задержанными. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу инцидент комментировать не стали.

Фото со страницы в Фейсбуке Вениамина Помазкина

Съемочная бригада «Нового Дня» побывала на указанном участке. И члены комиссии, и наблюдатели также от комментариев отказались. На улице недалеко от входа на участок корреспонденты агентства заметили группу подозрительных мужчин, которые о чем-то договаривались с избирателями маргинального вида. Заметив камеру, они ретировались.

Эксперт Центра общественного наблюдения Александр Емельянов прокомментировал ситуацию следующим образом: «В Свердловской области очень высокая конкуренция на выборах. У нас разыгрывается более 600 мандатов на этих выборах. Подобные [подкуп голосов] акции являются очень серьезными проступками. Хотелось бы обратить внимание граждан, которые приходят на выборы, что такое недопустимо. Нужно обязательно проявить бдительность, сообщить либо в ЦОН, либо в правоохранительные органы, потому что подобные вещи являются серьезными административными и даже уголовными преступлениями», – эксперт ЦОН Александр Емельянов.

Политолог Александр Белоусов заявил, что когда он читает информацию про то, что где-то начался подкуп избирателей, ему становится смешно, и объяснил, почему (орфография сохранена):

«1. Подкуп избирателей – уголовно наказуемое преступление. За него должны садить. Но за все время никого не посадили. Почему? Потому что это тяжело доказуемо.

2. С другой стороны, подкуп легко фальсифицируется. Нет ничего проще, чем записать какой-то ролик про то, что «какой-то дядя за углом предлагает деньги».

3. Подкуп избирателей легко перепутать с обычной мобилизацией.

4. Где-то реально встречается подкуп в виде прямом виде? Да, встречается. На локальных выборах с низкой явкой и высокой конкуренцией. Можно ли подкупом решить проблему голосования на Государственной Думе? Нет, нельзя. Просто столько денег у кандидатов не будет

5. Подкуп, даже если и встречается, никогда особо на итоги выборов не влиял. Как правило, это освоение денег у кандидатов, которые не особо в этом разбираются, и им это продают как «волшебную пилюлю».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 17.09.21

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