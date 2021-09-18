На Сортировке снова проверяется информация о подкупе избирателей

Центр общественного наблюдения и полиция Екатеринбурга проверяет информацию о том, что возле избирательных участков №1352 и 1353 в Железнодорожном районе неизвестные пытались подкупить избирателей. Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения.

«На место была направлена мобильная группа, а также выехали члены территориальной избирательной комиссии. Было установлено, что в участковые комиссии жалоб о подкупах не поступало, в свою очередь информация о попытках подкупа поступила в районный отдел полиции. На данный момент сотрудники полиции проводят изъятие видео с камер наблюдения вблизи участков, осуществляют опрос граждан и обход территории, проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение», – сообщили в ЦОНе.

Напомним, вчера тоже поступало сообщение о подкупе избирателей на Сортировке – возле участка №1356. Горожане говорили, что мужчин задержали, но в УМВД по Екатеринбургу ситуацию не комментировали.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 18.09.21

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