Прокуратура подключилась к проверке информации о подкупах на Сортировке

К проверке сообщений о возможном подкупе избирателей в Железнодорожном районе Екатеринбурга подключилась прокуратура, полиция также работает.

Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции омбудсмен Татьяна Мерзлякова. «Все сообщения о возможных случаях подкупа либо уже переданы, либо будут переданы в полицию, все они проходят проверку. По Железнодорожному району прокуратура тоже подключилась. Опросы людей, задержанных полицией, проведены», – заявила Мерзлякова и пообещала проследить, чтобы все проверки были доведены до конца.

Как уже сообщал «Новый День», утром 17 сентября на участке № 1356 (микрорайон Сортировочный) были задержаны двое мужчин, которые, предположительно, предлагали избирателю 500 рублей за то, чтобы он проголосовал за конкретную партию. Съемочная бригада «Нового Дня» тоже побывала на указанном участке. И члены комиссии, и наблюдатели также от комментариев отказались. Но на улице недалеко от входа на участок корреспонденты агентства заметили группу подозрительных мужчин, которые о чем-то договаривались с избирателями маргинального вида. Заметив камеру, они ретировались.

На следующий день появилась информация о том, что возле избирательных участков №1352 и 1353 в том же Железнодорожном районе неизвестные снова пытались подкупить избирателей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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