«Поймали автомобиль, у водителя в кармане деньги мелкими купюрами»: о подкупе избирателей на Сортировке

Полиция продолжает проверку информации о подкупе избирателей на Сортировке. Задержано несколько человек.

Как сообщил «Новому Дню» общественник Вениамин Помазкин, сегодня в течение дня мобильные группы наблюдали за 10 автомобилями, в которых, возможно, находились те, кто подкупает людей на избирательных участках в Железнодорожном районе.

«Один автомобиль удалось поймать с полицией, я лично видел, что в салоне была агитация [одной партии], а у водителя в кармане были деньги мелкими купюрами», – сказал «Новому Дню» Вениамин Помазкин.

На место приехала оперативная группа и забрала подозреваемых в отделение полиции.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области «Новому Дню» оперативно дать комментарий не смогли, но пообещали всю информацию уточнить.

Сегодня на брифинге в Центре общественного наблюдения член общественной палаты Свердловской области Алексей Киселев предположил, что на Сортировке могли не подкупать людей, а просто выдавать рекламные флаеры. Именно так он ответил на вопрос журналистов об информационных вбросах от граждан и СМИ.

Как ранее писал «Новый День», и в первый день голосования, и сегодня поступали жалобы от граждан, которые сообщали, что в ряде избирательных участков на Сортировке избирателям предлагают деньги за голос в пользу одной из партий.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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