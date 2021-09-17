На избирательных участках в Екатеринбурге выстроились очереди (ФОТО)

На избирательных участках в Екатеринбурге наблюдается ажиотаж. Люди выстраиваются в очереди, чтобы проголосовать.

Например, на избирательном участке в лицее №173 в 11:00 было не менее 50 человек, передает корреспондент РИА «Новый День». Большинство из них пришли по заявлениям «Мобильный избиратель», то есть голосуют не по месту жительства.

«В избиркоме ведь заранее знали, что на этом участке будет много открепительных. Почему нас обслуживает только один член комиссии? Те, кто приходят по прописке, голосуют без очереди», – пожаловались одна из избирательниц. Очереди также были сегодня утром на трех участках в ФОК «Факел» на улице Красноармейской.

Председатель свердловского избиркома Владимир Русинов заявил, что выборы проходят в штатном режиме. «На некоторых участках мы отмечаем высокую активность избирателей. Где-то появлялись небольшие очереди. В таких ситуациях члены комиссий особое внимание должны обращать на меры профилактики коронавируса – социальную дистанцию, масочный режим. Просим и избирателей беречь свое здоровье. Полагаю, свою роль сыграло то, что голосование в этот раз – трехдневное. Многим удобно зайти на участок перед работой в пятницу, чтобы освободить выходные», – прокомментировал он.

В свердловском облизбиркоме «Новому Дню» пояснили, почему избирателей на участке разделяют на два потока. Данные о тех, кто подал заявление на голосование по месту нахождения, вносятся дополнительной вкладкой в специальную «Книгу избирателей». На участке есть две отдельные книги – по выборам депутатов Госдумы и депутатов областного заксобрания. Избиратели, которые пришли голосовать не по прописке, подходят к тому члену комиссии, который работает с этими книгами. «Мы не можем ни увеличить количество членов УИК, ни запретить людям пользоваться технологией «Мобильный избиратель», – добавили в облизбиркоме.

Ранее «Новый День» писал, что на 10 избирательных участков в Свердловской области завезли дополнительные партии бюллетеней, так как там ожидался наплыв избирателей, в том числе голосующих не по месту жительства. Шесть таких участков находятся в Екатеринбурге.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/736215.html

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 17.09.21

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