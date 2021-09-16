На 10 избирательных участках ожидается повышенное число голосующих. Облизбирком принял меры

В Свердловской области 10 избирательных участков пользуются такой популярностью у граждан, желающих проголосовать «по месту нахождения», что областной избирком принял постановление об увеличении числа бюллетеней на этих участках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из таких участков находится на территории Верхней Пышмы, шесть – в Екатеринбурге, по одному – в Каменском районе, Краснотурьинске и Тавде. Дополнительные бюллетени по выборам депутатов Государственной Думы территориальные избиркомы должны предоставить им из своего резервного запаса.

Как уже сообщал «Новый День», со 2 августа по 13 сентября производился прием заявлений от граждан, которые хотели бы проголосовать на сентябрьских выборах не по месту регистрации, а по месту нахождения. Заявление о включении в список избирателей на выбранном участке можно было подать в любом МФЦ, в территориальном избиркоме, через портал госуслуг, а с 8 по 13 сентября – прямо через участковую избирательную комиссию.

Добавим, по неофициальным данным, некоторым избирателям работодатели советовали «приписаться» к определенному участку, обычно недалеко от работы, и прийти на выборы в пятницу, 17 сентября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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