С сегодняшнего дня избиратели могут выбрать, на каком участке голосовать

Сегодня, 2 августа, начался прием заявлений от граждан, которые хотели бы проголосовать на сентябрьских выборах не по месту регистрации, а по месту нахождения.

Как сообщили в свердловском избиркоме, заявление о включении в список избирателей на выбранном участке можно подать в любом МФЦ, в территориальном избиркоме, через портал госуслуг. С 8 по 13 сентября можно обратиться прямо в участковую избирательную комиссию.

Механизмом «Мобильный избиратель» также могут воспользоваться граждане, не имеющие места жительства в России. Правда, они смогут проголосовать только за кандидатов в Госдуму по единому федеральному округу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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