Как пройдут выборы-2021. Дайджест РИА «Новый День»

С 17 по 19 сентября жители Свердловской области будут голосовать за депутатов Госдумы РФ восьмого созыва, депутатов регионального заксобрания, а также выбирать местные думы в 35 муниципалитетах. Как будут организованы первые в истории России трехдневные выборы – читайте в нашем дайджесте.

Школы отправят на дистант

В Свердловской области находятся порядка 2,5 тысячи избирательных участков (включая 38 временных – в аэропорту, вокзалах, больницах и СИЗО). Из них 1310 УИК расположены в школах и колледжах. В дни голосования 17 и 18 сентября региональное министерство образования рекомендовало учебным заведениям либо перевести школьников и студентов на дистанционное обучение, либо отправить их в театр по «Пушкинской карте». После завершения работы УИК школы продезинфицируют, и утром 20 сентября дети вернутся за парты.

Эпидемиологическая защита

Свердловский избирком потратил 50 миллионов рублей на санитарные меры безопасности во время выборов. Помещения избирательных участков каждый день будут мыть и дезинфицировать. Членам УИК выдали антисептики, маски, перчатки, защитные халаты и лицевые экраны. У каждого избирателя на входе будут измерять температуру тела, затем ему выдадут маску и ручку для голосования. А вот мобильных пунктов вакцинации от гриппа рядом с избирательными участками, как в прошлом году, не будет. Об этом «Новому Дню» сообщили в региональном оперштабе. Кстати, более половины членов участковых и территориальных комиссий привились от Covid-19 еще летом.

Видеонаблюдение – не для всех

Веб-камеры, которые будут следить за процессом голосования, установлены на 1531 избирательном участке и в 80 территориальных избирательных комиссиях. Еще на 993 участках стоят видеорегистраторы с функцией записи изображения. На оборудование потрачено несколько десятков миллионов рублей, но обычные избиратели не смогут увидеть трансляцию. Доступ к ней получат только участники кампании – кандидаты и партии. Для наблюдателей в Екатеринбурге будет работать Центр общественного наблюдения, расположенный во Дворце молодежи. Чтобы попасть туда, надо пройти регистрацию на сайте областной общественной палаты. Забронировать место в ЦОН можно только на один час, но подавать заявку можно несколько раз.

Наблюдатели на участках

В этом году их будет очень много – свыше 12 тысяч человек. Порядка 4 тысяч наблюдателей подготовила общественная палата, остальных набирали партии и движение «Голос» (признано иноагентом в РФ). В среднем на одном избирательном участке будут работать от 3 до 8 наблюдателей, которые будут сменять друг друга в течение трех дней. Самое большое количество наблюдателей у «Единой России». Малые партии будут координироваться с парламентской оппозицией, либо задействуют своих активистов в территориях. «Яблоко» массово регистрирует своих сторонников как членов УИК с правом совещательного голоса.

Как будут хранить бюллетени

В этом году свердловский избирком сделает акцент на надомном голосовании. Члены УИК будут принимать заявки от избирателей до 14:00 19 сентября и ходить по квартирам с переносным ящиком для бюллетеней. Никаких дворовых пунктов голосования, как во время плебисцита по Конституции, не будет. Но зато будут использоваться сейф-пакеты для хранения заполненных бюллетеней. Вечером 17 и 18 сентября члены участковых комиссий в присутствии наблюдателей будут пересыпать избирательные листы из урн и переносных ящиков в достаточно объемные сейф-пакеты (их размер 56 на 70 сантиметров). Затем эти пакеты запечатывают, и на них оставляют подписи как минимум два члена УИК. Вскрыть пакет без видимых повреждений невозможно, заверяют в избиркоме. Запечатанные пакеты с бюллетенями поместят в металлические сейфы на участках. Ночью участки охраняют сотрудники полиции, либо ставится сигнализация. Вскрываются сейф-пакеты после 20:00 19 сентября, когда начнется подсчет голосов.

Кого выбираем

Жители 35 свердловских муниципалитетов будут избирать депутатов трех уровней: Госдумы, регионального заксобрания и местной думы. На выборах они получат по пять бюллетеней. Это МО Алапаевское, Арамиль, Артемовский, Арти, Ачит, Белоярский округ, Березовский, Верх-Нейвинск, Верхнее Дуброво, Верхний Тагил, Дегтярск, Заречный, Ивдель, Каменск-Уральский, Каменский округ, Камышлов, Карпинск, Красноуфимск, Кушва, Малышевский округ, Нижняя Салда, Пелым, Ревда, Реж, Рефтинский округ, ЗАТО Свободный, Среднеуральск, Староуткинск, Талица, Тугулым, Шалинский округ, Байкаловский муниципальный район, Слободо-Туринск, Таборинский муниципальный район. Жители остальных свердловских городов и поселений будут голосовать по четырем бюллетеням. Госдума избирается по смешанной системе: 225 депутатов проходят по партийным спискам и еще 225 депутатов по одномандатным округам. Следовательно, в первом бюллетене нужно голосовать за партию, во втором – за конкретного кандидата. Аналогично избирается новый состав свердловского заксобрания. Для тех, кто еще не определился, за кого голосовать, «Новый День» составил предвыборную инструкцию.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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