Вместо «пеньков» – голосование на дому. Как пройдут выборы-2021 в Свердловской области

Свердловский избирком планирует охватить как можно больше избирателей надомным голосованием во время проведения трехдневных выборов в Госдуму и региональное заксобрание. Об этом заявил председатель областной избирательной комиссии Владимир Русинов сегодня на пресс-конференции.

«Кампания проходит в условиях пандемии. Избирательная система готова к таким вызовам. Сегодня идет комплектация избирательных комиссий необходимыми средствами индивидуальной защиты – маски, перчатки, санитайзеры и так далее. То есть будет максимально безопасной процедура голосования. В том числе все три дня – 17,18 и 19 сентября – мы постараемся максимально обеспечить наших избирателей голосованием на дому. Сейчас идет такая разъяснительная работа по территориям, мы доводим до избирателей, что у них есть возможность проголосовать на дому, с тем чтобы избежать возможных контактов на избирательном участке», – рассказал Русинов.

Он добавил, что дворовых пунктов голосования, как это было во время плебисцита по Конституции в 2020 году, не будет. Противоэпидемической мерой как раз станет голосование на дому.

Председатель ИКСО также подчеркнул, что более 62% сотрудников избиркомов на территории Свердловской области уже прошли вакцинацию от коронавируса. «Принуждения у нас нет. Но мы пытаемся методом убеждения донести до членов комиссий, что вакцинация – это способ обезопасить избирателей. Сейчас сложно сказать, какой процент вакцинации членов комиссий мы достигнем через месяц, вряд ли достигнем 100%. Всего в области более 25 тысяч участковых избирательных комиссий и около 800 членов территориальных комиссий. Там есть люди и старше 60 лет, и те, у кого есть медотводы. Кто-то недавно переболел. У меня самого пока действует метотвод, но если в ближайшее время его снимут, то я поставлю прививку», – заявил Владимир Русинов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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