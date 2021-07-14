Свердловский избирком потратит 50 миллионов рублей на маски и антисептики для выборов

Избирательная комиссия Свердловской области скорректировала смету расходов на предстоящие выборы в Госдуму и региональное заксобрание. Напомним, свердловчане будут голосовать три дня – с 17 по 19 сентября. Кампания проходит в условиях пандемии, поэтому на избирательных участках, как и год назад, будут приняты эпидемиологические меры безопасности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», члены территориальных и участковых комиссий получат маски, антисептики, защитные халаты и лицевые экраны. Во время голосования избиратели получат одноразовые ручки. На антиковидные меры будет потрачено 50 миллионов 32 тысячи рублей. В эту сумму также входят траты на уборку и дезинфекцию помещений для голосования. Деньги на закупку необходимых средств поступят из федерального бюджета.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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