60% сотрудников избиркомов прошли вакцинацию от Covid-19

В Свердловской области активно идет вакцинация организаторов предстоящих сентябрьских выборов. Прививки от коронавируса ставят члены участковых, территориальных и окружных избирательных комиссий. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе областного избиркома, в среднем на данный момент вакцинировались 60% сотрудников. А всего в кампании будет задействовано около 25 тысяч членов УИК.

В избиркоме затруднились ответить, есть ли случаи отказов от антиковидных прививок. «Участие в вакцинации добровольное. Поэтому и нет понятия «отказ от вакцинации» – то есть не ведётся список каких-либо отказников», – пояснили там. При этом планки привить определенное число сотрудников УИК к выборам нет – по крайней мере официально.

Выборы в Госдуму РФ и свердловское заксобрание пройдут в течение трех дней – с 17 по 19 сентября. Во время кампании будут действовать противоэпидемиологические правила. На закупку масок, антисептиков, защитных халатов, лицевых экранов и одноразовых ручек свердловский избирком потратит дополнительно 50 миллионов рублей. Деньги выделил федеральный бюджет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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