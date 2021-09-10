Молодежный ажиотаж, внедрение в УИКи и визиты в квартиры: каким будет наблюдение на выборах-2021

На парламентских выборах в Свердловской области будут работать свыше 12 тысяч наблюдателей. Треть из них подготовлены региональной общественной палатой, а остальных набирают партии, кандидаты и активисты движения «Голос» (признано иноагентом). «Новый День» опросил участников избирательной кампании и выяснил, кто и как будет наблюдать за процессом трехдневного голосования.

Напомним, выборы в Госдуму и свердловское заксобрание пройдут с 17 по 19 сентября. Как сообщили в пресс-службе Центра общественного наблюдения, ежедневно в течение трех дней на избирательных участках будут работать около 4 тысяч общественных наблюдателей. Все они проходили обучение с апреля по июнь, дополнительных курсов перед выборами не планируется. Для тех, кто хочет освежить знания, есть методичка «Золотой стандарт наблюдателя», с которой можно ознакомиться на сайте свердловской общественной палаты.

Волонтеры движения «Голос»* также примут участие в наблюдении за выборами. Статус иноагента этому не помешает, говорит координатор уральского отделения общественного объединения Александр Грезев. «К нам приходит очень много волонтеров, уже есть несколько сотен человек. Обучение идет прямо сейчас, и продолжится на следующей неделе. Вообще, я думаю, такой ажиотаж был, может быть, в 2013 году, на выборах мэра Екатеринбурга. Возможно, это будет самый массовый набор наблюдателей. Приходит много молодых людей, молодежь интересуется политикой. Мы постараемся «закрыть» если не все, то хотя бы большинство избирательных участков в области. Да, из-за того, что голосование будет идти три дня, теряется мотивация у независимых и идейных наблюдателей. Так что сновной упор будем делать на воскресенье, 19 сентября. Мы благодарны и тем, кто сможет отработать на участке только один день, и тем, кто сможет быть только на открытии и закрытии участков. Мы не можем просить волонтеров наблюдать все три дня, брать отгулы на работе. Хотя такие желающие есть, но их меньше половины», – рассказал собеседник агентства.

Член областного избиркома Игорь Рузаков также отметил высокий интерес к наблюдению на этих выборах. Он предположил, что в среднем на одном избирательном участке будет от 5 до 8 наблюдателей. И даже в отдаленных территориях за голосованием будут следить по 3-5 человек. По его словам, одна из причин наплыва наблюдателей – появление новых партий и объединение ресурсов старых. Кроме того, наблюдением на выборах стали интересоваться молодые люди. Возможно, после голосования по Конституции в 2020 году многие поняли, что это доступно.

Среди партий лидером по числу наблюдателей стала «Единая Россия». В пресс-службе свердловского отделения ЕР «Новому Дню» сообщили, что готовят более 3 тысяч человек. Расчет на то, чтобы на каждом избирательном участке был как минимум один наблюдатель от ЕР (всего в области 2,5 тысячи участков). Трехдневные выборы не создадут сложностей, так как наблюдатели будут сменять друг друга на посту. «Резерв у нас есть», – отметили в партии.

Свердловский обком КПРФ также планирует «закрыть» все избирательные участки, для этого партия набирает более 2,5 тысяч наблюдателей. Их обучение начнется в ближайшую субботу.

«Нам хватит наблюдателей на выборы. Где-то наши сторонники будут меняться, а где-то смогут отработать все три дня. Все зависит от возможностей каждого конкретного человека», – рассказали в пресс-службе обкома.

Партия «Новые Люди», новички в этой избирательной кампании, планируют набрать 1-2 тысячи наблюдателей. «Посмотрим, как пойдет, но тысяча будет точно. У нас очень много сторонников, большой актив, можно сказать, что волонтеры выстраиваются в очередь», – прокомментировал председатель свердловского отделения партии Рант Агаджанян.

Представитель «Справедливой России – за правду» Жанна Журавлева сообщила, что эсеры запустили приложение «Справедливый наблюдатель», с помощью которого можно будет следить за нарушениями на избирательных участках, а также за правильным подсчетом голосов.

В свердловском отделении ЛДПР кратко пояснили, что еще занимаются подбором наблюдателей, поэтому пока не могут назвать их количество.

У «Яблока» амбициозная цель – набрать две тысячи наблюдателей. Но пока направления получили порядка 300 человек. Обучение идет почти в ежедневном режиме, на каждую лекцию приходят до 50 человек. «Мы в этом году используем другой подход. Наши сторонники получают статус члена участковой комиссии с правом совещательного голоса. Это дает больше преимуществ. Член УИК больше погружен в процесс, может участвовать в обсуждениях, у него только нет права голосовать при принятии решений комиссии. Наши наблюдатели будут работать в основном в Екатеринбурге, и совсем немного в Нижнем Тагиле и других городах области», – рассказал председатель свердловского «Яблока» Максим Петлин.

Малые партии не имеют своих ресурсов, поэтому чаще договариваются с парламентской оппозицией об обмене информацией с участков. Например, так планируют действовать «Зеленая альтернатива», Партия свободы и справедливости и Партия Роста. «Зеленые», которые в этом году не участвуют в выборах заксо, новый набор наблюдателей не ведут, но задействуют своих сторонников в муниципалитетах области. «Коммунисты России» и «Гражданская платформа» не имеют региональных отделений в Свердловской области.

«Родина» набрала около 150 наблюдателей, которых распределит в основном по области. «В Екатеринбурге мы не ждем, что будут массовые фальсификации, а вот в области они возможны. В первую очередь нас интересует надомное голосование. Основной упор в наблюдении будем делать на 17 и 18 сентября, когда, по нашему мнению, люди пойдут голосовать по принуждению. Конечно, три дня голосования – это невероятная нагрузка для партий, в том числе и финансовая. Нам один день наблюдателя обходится в 2-2,5 тысячи рублей, и человек должен быть на участке с 7:30 и уходить только после того, как опечатают урны. Искать наблюдателей сразу на три дня очень тяжело», – отметил глава свердловского отделения партии Валерий Хвостов.

У Партии пенсионеров получилось собрать более ста наблюдателей, но возможно, их количество увеличится. «Наша задача – подобрать опытных и адекватных наблюдателей, которые будут знать законы и не мешать избирателям на участках. Поэтому, когда принимаем желающих поработать наблюдателями, смотрим и на внешний вид человека, и на его паспортные данные. Чтобы, скажем, эти люди не были деструктивными. А то бывают разные ситуации. На днях к нам в приемную пришла женщина, начала кричать и размахивать сумкой, мне пришлось даже уворачиваться. Или вот недавно один мужчина был недоволен, что не смог задать вопрос на прямой линии с губернатором. Он пришел к нам и требовал, чтобы мы разместили на сайте партии его открытое письмо. Чем ближе к выборам, тем больше буйных. Поэтому проверяем людей», – рассказал Сергей Полыганов, возглавляющий свердловское отделение РППСС.

Стоит отметить, что почти все опрошенные партийцы сообщили, что не будут акцентировать внимание на видеонаблюдении. Для них гораздо важнее иметь «живых» наблюдателей на участках. Часть партий отправит своих представителей в ЦОН скорее для соблюдения формальностей, другие посадят человека с ноутбуком в штабе, чтобы отслеживать спорные моменты на участках.

«Яблочник» Максим Петлин считает, что видеонаблюдение сейчас ничего не решает, так как вбросы на участках давно ушли в прошлое. По его мнение, сейчас власть использует жесткое административное давление и добивается результата заранее, до проведения выборов.«Я прово дил встречи в Нижнем Тагиле и был немного в шоке от рассказов про то, как на крупных заводах мобилизуют рабочих. Им говорят, что если «Единая Россия» не победит на выборах, то будет очень плохо, все закроют, всех уволят. Даже придумали какие-то кодовые знаки на пальцах. Мол, если рабочий цеха приходит на избирательный участок, то должен «своему» члену комиссии показать знак и обозначить себя, где-то букву V сложить, а где-то пальцы скрестить. В общем, до такого бреда доходит. Людей пугают и тем, что начальство все равно узнает, за кого они проголосовали. Это все началось с праймериз «Единой России», когда бюджетники массово регистрировались на Госуслугах», – рассказал собеседник агентства.

Представитель Партии роста Сергей Капчук заранее уверен, что на выборах будут нарушения. В частности, он считает, что наблюдателям важно следить за надомным голосованием, «ведь избирательные урны могут уносить совсем не туда, куда их заказывали». А еще он объявил, что партия собирается провести митинг против фальсификации выборов. Заявка на публичное мероприятие уже ушла в министерство общественной безопасности.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Светлана Загороднева

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