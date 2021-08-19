«Голос» признали иноагентом. Что будет с независимым наблюдением на выборах

Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» признано иностранным агентом. «Новый День» спросил у координатора уральского отделения организации Александра Грезева, как новый статус повлияет на подготовку наблюдателей к сентябрьским выборам.

«Наша официальная позиция: «Голос» продолжит работу. Как статус иноагента скажется на практике – пока сказать сложно. Формально это никак не запрещает нам работать и заниматься подготовкой наблюдателей. Единственное требование – на материалах нужно делать соответствующую маркировку, что движение внесено в реестр иноагентов. Скорее всего, маркировка появится на нашем сайте, на всех релизах, отчетах и заявлениях, и, наверное, в официальных аккаунтах в соцсетях. Каких-то дополнительных ограничений законодательно не принято. Поэтому подготовка наблюдателей от «Голоса» будет прежней», – рассказал Александр Грезев.

Он отметил, что статус иноагента не скажется на официальной переписке с избиркомом. Кроме того, россияне, как и раньше, могут отправлять донаты «Голосу» – это не запрещено законом.

«Мы принимаем пожертвования, которые идут на юридическое лицо, ранее признанное НКО-иноагентом. Пока никаких ограничений нет, и я надеюсь, их не будет. Мы ведь не запрещенная и не экстремистская организация», – прокомментировал собеседник агентства.

Обучение наблюдателей «Голос» планирует начать за пару недель до выборов, чтобы новичкам было проще усвоить материал лекций. По словам Грезева, в Свердловской области уже сейчас поступает много заявок от желающих стать наблюдателем в дни голосования.

«Каждый день по 5-10 человек заполняет анкету на нашем сайте. Мы еще сделаем рассылку по нашим базам. Кроме того, у нас есть партнеры среди кандидатов и партий. Мы всегда нацелены на то, чтобы объединить усилия и осуществлять совместное независимое непартийное наблюдение. В этом плане неважно, от какой партии или кандидата будут волонтеры «Голоса», это не влияет на беспристрастность наших отчетов», – отметил Грезев.

По его словам, «Голос» планирует направить максимальное количество наблюдателей на избирательные участки в Екатеринбурге, и, по возможности, охватить наблюдением другие крупные города Свердловской области.

Как сообщал «Новый День», в этом году выборы в Госдуму впервые продлятся три дня – с 17 по 19 сентября. В Свердловской области жители также будут избирать депутатов регионального заксобрания. По решению ЦИК доступ к видеонаблюдению за процессом голосования получит только ограниченное число участников: избиркомы, штабы кандидатов и партий, журналисты и общественные наблюдатели (для этого им придется лично присутствовать в Центре общественного наблюдения).

Движение «Голос» занимается подготовкой независимых наблюдателей на выборах в России с 2000 года. В 2013 году «Голос» был признан «НКО-иноагентом», после чего продолжил работу в качестве незарегистрированного общественного объединения. Накануне Минюст РФ внес и это общественное объединение в новый реестр иноагентов – под первым номером.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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