В Свердловской области выборы совместили с вакцинацией от гриппа

На Среднем Урале начался единый день голосования. Сегодня проходят довыборы депутата регионального заксобрания по Краснотурьинскому округу, выборы думы в поселке Махнево, а также дополнительные выборы депутатов в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Гаринском, Сысертском, Карпинском, Асбестовском, Верхнесалдинском, Невьянском и Полевском городских округах. Принять участие в голосовании могут 186 тысяч избирателей.

В 8 часов утра открылись все 165 избирательных участков. «Голосование проходит с соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности. Все участники – избиратели, члены комиссий, наблюдатели, волонтеры, сотрудники полиции – обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, индивидуальными ручками. На избирательных участниках нанесена разметка для санитарного дистанцирования, организованы отдельные входы и выходы», – сообщили в избиркоме Свердловской области.

Там же добавили, что сегодня на избирательных участках можно поставить прививку от гриппа. Бригады медиков будут работать в 11 городах – это Асбест, Верхняя Салда, Волчанск, Гари, Каменск-Уральский, Карпинск, Краснотурьинск, Нижний Тагил, Невьянск, Полевской, Сысерть и еще три прилегающих к ней поселка. Привиться от гриппа смогут все желающие взрослые бесплатно, если у них нет противопоказаний.

Отметим, ранее в министерстве здравоохранения Свердловской области сообщали о планах привить от гриппа 2,74 миллиона жителей. Вакцинация от гриппа в регионе идет ударными темпами – только за прошлую неделю медики поставили прививки более 400 тысячам человек.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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