17 сентября стартует трехдневное голосование: жители Свердловской области выберут депутатов Госдумы и заксобрания, которые будут принимать законы следующие пять лет. На прошлых выборах проголосовать пришли менее половины взрослого населения региона: кто-то ленится, для кого-то это принципиальная позиция, но есть и те, кто просто не может найти среди кандидатов достойного. Мы составили инструкцию для тех, кто затрудняется с выбором. «Новый День» не призывает голосовать или не голосовать за конкретную партию. Мы рассказываем, где найти официальную информацию, которую о себе разместили кандидаты, а где – то, что они рассказывать не пожелали, и как выбрать «меньшее зло», если не нравится никто.

Не идти вообще, испортить бюллетень или выбрать хоть кого-то?

Политтехнолог Платон Маматов для тех, у кого нет особых политических предпочтений, предлагает следующую стратегию: перед тем как идти на участок, потратить час на изучение биографий одномандатников и все-таки выбрать, кто из них кажется более симпатичным (или менее неприятным), а при голосовании по спискам испортить бюллетень. «Когда вы голосуете за человека – вы голосуете конкретно за него. Он либо пройдет, либо нет. Когда вы голосуете за партию, вы не знаете, кто конкретно пройдет, мандаты распределяются внутри партии, это закрытый процесс», – отметил он. Но, говорит Маматов, в любом случае лучше идти и голосовать (даже портить бюллетень), чем остаться дома: «Во-первых, не поход на выборы создает пространство для фальсификаций (не факт, что они будут, но теоретическая возможность остается). Во-вторых, власть внимательно следит за выборами, и всех, кто не пришел, считает молчаливым большинством, которое все устраивает. Если пришел и проголосовал протестно – то понятно, ситуация не устраивает, надо совершать какие-то телодвижения и что-то предпринимать, а если не пришел – то все хорошо».

Политолог Сергей Мошкин тоже указывает, что даже при невозможности определиться с кандидатом или партией на выборы все-таки лучше идти, испорченный бюллетень лучше, чем отсутствие явки. «Если вы не пришли, есть вероятность, что бюллетень будет использован для фальсификаций. Технология известна, такое бывало – комиссии ловили на том, что они расписывались за избирателя и вбрасывали бюллетень. Фальсификации появились вместе с выборами, случаи фальсификации были зарегистрированы в древности, выборы – это конкурентная процедура, и тот, кто обладает некоторыми ресурсами, может, так сказать, подыграть», – отметил он.

В этом году в списке на выборах в Госдуму – 14 партий (в заксо несколько меньше). Часть из них довольно крупные, традиционно получающие мандаты. Другие же – маленькие, имеющие невысокие шансы на прохождение барьера в 5% (это отсечка для получения мандатов). Как напомнил Мошкин, если партия не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, то ее голоса будут распределены: сначала голоса всех партий, не преодолевших порог, просуммируют, а затем пропорционально прибавят к результату прошедших партий. И это может быть важной прибавкой мандатов – например, одна из партий в Госдуме нынешнего созыва таким образом получила 4 мандата из 40, то есть 10%.

Платон Маматов считает, что если микропартия отвечает вашим убеждениям, то голосовать за нее все равно стоит. «Сегодня она микропартия, а завтра – парламентская партия. Это можно считать инвестицией в стартап, маленькая партия может стать большой. Если ей оказать поддержку, которую она сможет потом во что-то конвертировать – ведь голоса можно конвертировать не только в мандаты. Но это если партия отвечает вашим взглядам. Если политических предпочтений нет, то, наверное, больше смысла в выборе крупной партии, которая точно пройдет», – добавил политтехнолог.

Проголосовать протестно, но «по указке»

Некоторые оппозиционеры предлагают использовать «Умное голосование» – это стратегия протестного голосования, которую в этом году объявили вне закона, как так ее придумал Фонд борьбы с коррупцией, признанный иностранным агентом и экстремистской организацией. Поисковая выдача «Умного голосования» должна быть прекращена по требованию компании из Ставропольского края, которая занимается заготовкой и переработкой немытой овечьей шерсти. Накануне выборов и в рекордно короткие сроки эта компания зарегистрировала товарный знак «Умное голосование».

Стратегия запрещенного голосования предусматривает выбор партии и кандидата, которые способны получить на выборах второй результат. Предлагается, что если за них проголосуют не только сторонники, но и те, кто будет голосовать по принципу УГ, то эти люди в итоге получат первое место. Не будет размытия голосов между альтернативными кандидатами. При этом программа партии или кандидата, их репутация и политическая чистоплотность никакой роли не играют. Это один из главных моментов, за что критикуют «Умное голосование».

Второй момент – авторов стратегии упрекают в том, что далеко не всегда они выбирают тех, кто действительно способен показать хороший результат. Ну и третье – до сих пор стратегия особого успеха на выборах не приносила. Однако отметим, в этот раз власти ее популяризировали: после истории с товарным знаком и блокировкой популярность УГ в соцсетях заметно выросла.

Накануне были обнародованы предложения по «Умному голосованию». Из-за законодательных предвыборных ограничений мы не можем дать ссылку, но в этот раз в проекте вышел уж слишком сильный перекос в сторону одной партии.

Из плюсов такого подхода: вам не надо изучать программы, кандидатов, думать об этом, за вас уже все решили. Минус тот же: за вас уже все решили.

Как самому выбрать кандидата и партию

О том, чем занимаются кандидаты и что представляют собой партии, часто пишут СМИ. Познакомиться с ними поближе можно даже с помощью их собственной агитации. Конечно, пиарщики стараются подать информацию о своих подопечных в самом приглядном свете, но ляпы бывают, и при определенной доле скепсиса некоторое представление получить можно.

Для того чтобы было проще разобраться в программах партий, «Новый День» сделал обзор. Вот здесь подробно пишем про парламентские партии и рассказываем, изменилось ли в них что-то за прошедшую пятилетку. Спойлер: они борются за все хорошее против всего плохого (но, видимо, победить не могут, хотя об этом и не говорят). Программы малых политобъединений куда разнообразнее. Старые и новые партии, которые выбрали для себя либеральную повестку, обещают запретить пытки, принудительную вакцинацию, провести «разгосударствление и демонополизацию экономики» и даже защитить всех живых существ. Третий обзор – о том, что предлагают левые малые партии. Тут и трудовые лагеря для мигрантов, и бесплатные гаджеты для всех пенсионеров, и защита «от фундаментальных извращений», и борьба угнетенных с угнетателями, и прочее, и прочее.

Многие из тех, кто баллотируется в эту кампанию, уже сейчас являются депутатами. Полезно будет ознакомиться с тем, что эти люди сделали за пять лет. Мы уже рассказывали, как голосовали уральские депутаты Госдумы VII созыва за самые скандальные законы: кто продавил пенсионную реформу, как меняли Конституцию и «обнуляли» президентские сроки, чья фамилия стоит под законами об иноагентах.

Заксобрание в эту пятилетку занималось в основном дублированием федеральной повестки на местном уровне. Но были и уральские фишки, важные именно для нашего региона. Например, у области были шансы вернуть выборы мэров городов, люди собрали подписи – но народные избранники законопроект зарубили. Почти все они пытаются избраться вновь. А еще на примере свердловского заксо можно понять, что партийная принадлежность кандидата зачастую ничего не значит: сразу несколько человек перед выборами бросили родные партии ради «той самой единственной».

И еще немного важной информации. Вот здесь можно посмотреть, сколько зарабатывают депутаты Госдумы, а по этой ссылке почитать о доходах депутатов заксо. Кандидаты также указывают свое имущество, и периодически о чем-то забывают. Это тоже интересно.

Публикации в СМИ – вполне возможный способ что-то узнать о кандидатах, к тому же их биографии изучают агентства разного профиля: от провластных до тех, что признают иноагентами. Но если вы не доверяете журналистам из принципа, можно почитать информацию в официальных источниках.

Где взять официальную информацию

Самый простой вариант – посмотреть на «Госуслугах». В этом году сервис на главном экране разметил кнопку «Мои выборы». Нажав на нее, можно сразу же узнать, где находится ваш участок для голосования – сервис покажет и адрес, и карту. Здесь же будет два списка: выборы депутатов Госдумы и выборы депутатов заксобрания Свердловской области. В каждом списке содержится два перечня: партии и одномандатники.

О кандидате можно узнать следующее: год и место рождения, образование, место работы, кем выдвинут. Также будет указан статус иноагента, если он у кандидата есть, и сведения о судимости. О партиях информация еще более скудная – собственно, перечисляется, кто входит в список партии, но никаких данных о ее идеологии нет вообще.

Аналогичная информация находится на сайте ЦИКа.

Также на сайте ЦИКа есть интерактивный справочник «Политические партии в Российской Федерации». Раздел содержит информацию обо всех зарегистрированных политических объединениях, а не только о тех, что пошли на выборы, и в тех объемах, что предоставила сама партия.

Добавим, краткая биография кандидатов будет опубликована непосредственно на избирательных участках на специальных стендах. Обычно перед ними нет очередей, ознакомиться можно без проблем.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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