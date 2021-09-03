Скользкий пенсионный вопрос, отмена налогов и русофобия. Как изменились программы парламентских партий за пять лет

В избирательной кампании в Госдуму участвуют 14 партий, но самыми узнаваемыми брендами по-прежнему остаются «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Что не удивительно, ведь эта четверка партий представляет российский парламент с 2007 года. «Новый День» проанализировал, что предлагали эти партии на прошлых выборах, и как изменились их программы за пять лет.

«Единая Россия». Вечная борьба за благо

Партия власти представила предвыборную программу позже всех – в конце августа на федеральном съезде с участием президента РФ Владимира Путина. Акцент сделан на «народности» документа, то есть в него вошли инициативы обычных граждан, которые писали на сайт ЕР. Программа делится на две части: «Благополучие людей» и «Сильная Россия». В первом разделе речь идет о занятости населения, семье и здоровье, образовании и науке, социальной помощи. Во втором разделе затрагиваются вопросы развития сельских территорий, транспортной инфраструктуры, культуры, оборонной и внешней политики. По факту «Единая Россия» перечисляет запланированные или уже существующие госпрограммы. А в предисловии к документу закрепляет свою консервативную роль: «Как патриотическая сила видим своей задачей противостоять любым попыткам сдержать развитие России, расколоть наш народ. «Единая Россия» отвергает все формы социального, экономического популизма, национализма и радикализма. […] Любое внешнее вмешательство в наши внутренние дела – недопустимо».

В 2016 году партия тоже фактически опиралась на высказывания Путина и инициативы правительства РФ. Но тогда было много отсылок к «лихим 90-м», а обещания ЕР давала в максимально размытых формулировках: «сократить неравенство в доходах граждан», «снизить уровень бедности населения», «осуществлять мероприятия по предотвращению задолженностей по заработной плате» и так далее. В социальном блоке программы-2016 примечательно ремарка о пенсионерах: «Ни один неработающий пенсионер не имеет доход ниже прожиточного минимума. Поэтому 5 млн пенсионеров с низкими доходами получают доплаты к пенсии. В большинстве стран пенсионный возраст составляет 65 лет. В России он не меняется уже многие десятилетия». Через пару лет эта строчка стала неактуальной.

КПРФ. Красная стабильность

Коммунисты выдвигают программу «экономического и духовного возрождения России», которая за пять лет практически не претерпела изменений. В 2016 году КПРФ предлагали избирателям «десять шагов к достойной жизни», которые в 2021 году превратились в «десять шагов к власти народа». Пункты обеих программ совпадают почти дословно: национализация промышленности, контроль за ценами и тарифами, отмена части налогов (пять лет назад коммунисты хотели упразднить налог на имущество, сейчас – НДС), укрепление национальной безопасности и возрождение культуры. Любопытно, что в разделе о внешней политике КПРФ фактически копирует посыл ЕР: «Множатся базы НАТО вокруг России. Ужесточаются санкции. Идет политическое давление. Огромную опасность представляет собой реанимация нацизма и фашизма. Антисоветизм и русофобия расползаются, как проказа. Ельцин-центр продолжает делать свое грязное дело».

Из действительно нового в предвыборной программе КПРФ немного: призывы признать Донецкую и Луганскую республику, упоминание успехов «социалистического Китая», обещание отменить «позорный закон о повышении пенсионного возраста», и требование «полноценного ремонта Конституции». Отдельный абзац коммунисты посвятили нынешней процедуре выборов. «Самое злостное и опасное преступление – воровство властных полномочий. КПРФ – за суровое наказание для тех, кто издевается над волеизъявлением граждан, ворует голоса на выборах и фальсифицирует их итоги. Мы – за немедленный ремонт избирательной системы и категорически против электронного и трёхдневного голосования. Это раздолье для жуликов и воров необходимо жестко пресечь», – указано в документе КПРФ.

«Справедливая Россия». Повторить и сократить

В 2016 году эсеры представили обширную программу на 99 страницах, охватывающую практически все сферы: от культуры и семейной политики до международной солидарности левых сил. Некоторые инициативы «справедливороссы» тогда подсмотрели у партийных конкурентов. Например, требование принять закон о «детях войны», которым бравировали коммунисты, или посыл о необходимости повышения социальных льгот – он был скопирован с программы «Единой России». Впрочем, были и оригинальные заявления партии о коммерциализации медицины, развале ЖКХ, неравенстве регионов – и все это «Справедливая Россия», разумеется, обещала исправить.

«Программа нашей партии основана на базовых ценностях социализма: Справедливости, Свободе и Солидарности. […] Государству и обществу нужна сильная, дееспособная и ответственная власть, основанная на доверии народа и находящаяся под постоянным общественным контролем. Не люди существуют для государства, а государство существует для людей», – говорилось в предисловии толстой брошюры желтого цвета.

Составляя предвыборную программу на 2021 год, эсеры уложились в восемь страниц. Перечисление конкретных инициатив они заменили на лозунги с поправкой на объединение с «Патриотами России» и «За правду». По сути, документ повторяет партийную программу пятилетней давности, но с краткой выжимкой. Заголовок тоже стал более популистским: «Справедливая Россия будущего – это государство, которое существует для человека и во имя его интересов. Это Социализм ХХI века. Это – солидарная экономика, солидарное общество». Из нового в программе: требование снизить пенсионный возраст, приравнять педагогов и медиков по статусу к госслужащим, ввести базовый доход для малоимущих и многодетных, снизить НДС до 15%, ввести высшую меру наказания (смертную казнь) для террористов, педофилов и серийных убийц.

ЛДПР. Обещание рывка

По сравнению с ЕР, КПРФ и «Справедливой Россией», у ЛДПР самая оригинальная предвыборная программа. В ней нет предисловий, она состоит из 100 пунктов, больше похожих на уличные лозунги. Приведем самые яркие из них:

– «Создать специальные места для беспрепятственного собрания граждан, чтобы представители власти слышали мнение народа»;

– «Сформировать в стране 30 губерний. Никакого деления по национальному признаку»;

– «Вернуть все бывшие территории СССР. Только через референдумы, мирно и без войн. Запретить помогать и списывать долги другим странам»;

– «Пора открыто признать: любая революция – зло. Наш лозунг: «Тишина и порядок!»;

– «Защищать традиционные семейные ценности. Поддерживать все традиционные религии России. Защищать христианство»;

– «Запретить русофобскую пропаганду в СМИ и на улицах»;

– «Стимулировать мужчин приходить на работу в школу. Следует увеличить число мужчин в школе. Мальчикам нужен пример мужского поведения».

Впрочем, не чужда ЛДПР и обычная социальная политика. Партия также требует отменить пенсионный возраст, снизить тарифы ЖКХ, поднять минимальный размер оплаты труда до 20 тысяч рублей. Любопытно, что найти в открытых источниках программу партии за 2016 год не удалось. Но нынешний манифест ЛДПР буквально скопирован с программы Владимира Жириновского на президентских выборах 2018 года. Она называлась «Мощный рывок вперед».

Ранее политологи объясняли, почему парламентские партии используют абстрактные, позитивные и малосодержательные лозунги, и как это воспринимают избиратели.

Напомним, в выборах в Госдуму также участвуют партии «Яблоко», «Новые люди», «Зеленая альтернатива», «Партия пенсионеров», «Родина», «Зеленые», Партия Роста, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Партия свободы и справедливости». Обзор программ этих партий «Новый День» опубликует на следующей неделе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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