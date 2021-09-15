Вернуть СССР, смертную казнь и трудовые лагеря. Что предлагают левые малые партии

«Новый День» представляет заключительный выпуск обзора предвыборных программ партий, которые участвуют в выборах Госдумы. В нем представлены политические объединения левых направлений. Все они, так или иначе, обещают построить новый социализм в случае своей победы.

Партия пенсионеров. Борьба с бедностью

«Главной целью социальной политики должно стать скорейшее преодоление бедности. Нельзя допустить, чтобы массовая бедность укоренялась и приобретала наследственный характер», – так начинается программа РППС. Партия предлагает свой вариант пенсионной реформы. Во-первых, ликвидировать Пенсионный фонд России, а пенсии платить из федерального бюджета. Во-вторых, назначать пенсии за трудовой стаж, а не по возрасту (по аналогии с силовыми структурами). Минимальный размер пенсии установить на уровне 70% от средней зарплаты. И пока будет формироваться новая пенсионная система, необходимо вернуть прежний пенсионный возраст, который был в России до 2018 года, заявил лидер партии Владимир Бураков.

Кроме того, «пенсионеры» предлагают утвердить Социальный кодекс РФ и зафиксировать в нем базовые социальные права граждан, выпустить социальные продовольственные карты, ввести прогрессивную шкалу НДФЛ и отменить налоги для людей младше 26 лет и малоимущих семей.

Также партия требует к 2024 году увеличить расходы на здравоохранение до 8% ВВП (то есть, повысить как минимум вдвое) и восстановить все оптимизированные больницы в регионах. Есть и отдельные предложения для ядерного электората партии – пожилых людей. Например, партия считает необходимым «возложить на государство ответственность за обеспечение пенсионеров гаджетами и обучение работы с ними», «создание электронного пенсионного фонда, который бы автоматически рассчитывал начисления, без раздутого штата ПФР», и запрет на расторжение трудовых договоров с работниками предпенсионного возраста.

«Родина». Интерлаги и смертная казнь за коррупцию

Партия «Родина» позиционирует себя как партия российских регионов. При этом предлагает ряд радикальных мер для изменения социального устройства России. Для начала передать функции Пенсионного фонда России Сбербанку, потому что «такая система дешевле обойдется бюджету», считают в партии. Также в программе есть требования вернуть прежний пенсионный возраст и увеличить пенсии россиян в 2-3 раза. Второй блок касается миграционной политики. «России не нужны миллионы человек иностранной дешевой рабочей силы, в результате пополняющих ряды этнопреступности. Следует ограничить применение труда мигрантов особо масштабными объектами, при которых будут сформированы интернациональные трудовые лагеря (интерлаги). Там мигранты будут трудиться по закону, под контролем и вдалеке от населенных пунктов», – говорится в программе.

Также «Родина» предлагает ввести «двухконтурный» Уголовный кодекс РФ, по которому преступники-иностранцы будут нести более жесткую ответственность, чем россияне. Вероятно, партийцы не знакомы со статьей 19 Конституции России, где говорится, что все равны перед законом и судом, а государство гарантирует равенство прав человека независимо от его национальности, языка и происхождения. Еще одно предложение партии – отметить сроки давности за коррупционные преступления и приравнять их к измене родине. За коррупцию в особо крупных размерах должна применяться смертная казнь, утверждают в «Родине».

Что касается внешней политики, то здесь лучше привести прямые цитаты: – «У России есть только два надежных союзника – наши Армия и Флот. Во внешней политике необходимо руководствоваться исключительно российскими национальными интересами»; – «Восстановление Русского мира как стратегического единства русских, украинцев и белорусов – безусловный геополитический приоритет российского государства»; – «В перспективе будут созданы необходимые условия для возрождения единого государственного пространства нашей Родины в масштабах СССР».

«Гражданская платформа». Противодействие революции

Еще одна партия, которая ратует за русский мир. Программа «Гражданской платформы» – это небольшой текст без конкретных предложений, в котором очень смутно определена цель существования этого политического объединения. «Сегодня Россия является мировым форпостом исторических основ существования государства и человека. Противодействие революционным изменениям сущности государства и сущности человека является для нас вопросом национальной безопасности. У народа России уже выработан иммунитет к политическим революциям. Сегодня необходимо выработать такой же иммунитет против революционного изменения сущности человека, включая ее биологическую природу. Мы защищаем общечеловеческую мораль от фундаментальных извращений, стоим на страже естественных основ воспроизводства», – заявляет «Гражданская платформа» образца 2021 года.

Партия выступает за суверенизацию российской финансово-экономической системы и предлагает создать инфраструктурный «хребет» России – сеть мегаполисов-агломераций, расположенных во всех часовых поясах страны. Чем партию не устраивают действующие крупные города в России, не поясняется. Также «Гражданская платформа» неистово борется за сохранение традиционных ценностей. «Краеугольные камни русской цивилизации – здравоохранение, образование и культура. Следует запустить масштабную программу поддержки культурного воспроизводства – распространения традиционных культурных образцов, норм и ценностей. Неотъемлемыми частями такой программы должны выступать продвижение литературных произведений российских авторов нелиберальных течений, цифровая гигиена в социальных медиа, а также выдача прокатных удостоверений на передачи общероссийских общедоступных телеканалов по аналогии с прокатными удостоверениями на фильмы», – говорится в партийной программе.

Коммунисты России. Обратно в СССР

Суть предвыборной программы спойлера КПРФ предельна проста – вернуть Советский Союз. Партия обещает в случае своей победы на выборах провести национализацию имущества и сформировать советское правительство, строить бесплатное жилье, ввести налог на предметы роскоши, воссоздать пионерскую организацию, отметить «позорную пенсионную реформу» и навсегда запретить повышение пенсионного возраста. Также «Коммунисты России» сулят гражданам щедрые денежные выплаты: по 25 тысяч рублей каждому россиянину ежемесячно в качестве компенсации потерь во время пандемии коронавируса, минимальный размер зарплаты в 70 тысяч рублей и пенсию в 40 тысяч рублей. Только для этого нужно одно условие: «Коммунисты России», набравшие на прошлых выборах всего 2,2% голосов, должна взять большинство в Госдуме.

Еще новая компартия обещает провести кредитную амнистию и списать всем долги, не превышающие 3 миллиона рублей. За счет каких источников будут реализованы эти инициативы, в программе не уточняется. Зато есть блок про культуру: «Уродливый российский капитализм с 90-х годов прошлого века планомерно уничтожает национальную культуру, насаждая культ наживы, насилия и разврата. Мы незамедлительно примем самые жесткие меры, вплоть до закрытия, против СМИ, проводящих эту политику. Будет введена ответственность за очернение истории нашей страны, ее государственных и общественных деятелей, с упором на защиту советского периода».

Помимо этого, «Коммунисты России» намерены заменить российский триколор на красное знамя, восстановить государственный праздник 7 ноября и отделить церковь от государства. По мнению партийцев, сейчас норма Конституции о светских основах государства не соблюдается. Отдельный пункт программы посвящен вакцинации от коронавируса. «Компартия выступает категорически против принудительной вакцинации, против циничных попыток обосновать запреты на митинги и демонстрации эпидемией и санитарными нормами, против абсурдных запретов на посещение непривитыми гражданами мест общественного питания и домов отдыха», – заявляют «Коммунисты России».

Партия свободы и справедливости. Всем все бесплатно

Актуальной программы к выборам-2021 нет. На сайте нашлась только листовка с набором лозунгов под шапкой бывшего названия партии – КПСС. «Наша цель – превращение Российской федерации в социальное государство без угнетателей и угнетенных», – говорится в этой листовке. Партия обещает построить общество, где не будет нищеты и богатства, зато будет бесплатное образование, медицина и жилье. Борьба с коррупцией будет вестись по принципу «чем выше статус чиновника, тем строже наказание». А умозаключения партии о внешней политики выглядят так: «Россию окружают враги. Это естественно и неизбежно. Только создание Всемирного Содружества Социалистических Государств с последующим переходом к всемирному коммунистическому обществу без границ и суверенитетов может спасти Россию от порабощения капиталистическими агрессорами». Программу завершает слоган «За народное счастье!».

Ранее «Новый День» писал, как за пять лет изменились программы парламентских партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия – за правду». Также мы рассказывали, что предлагают избирателям малые партии из либерального крыла: «Яблоко», «Новые люди», «Зеленая альтернатива», «Зеленые» и Партия Роста.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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