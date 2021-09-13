Определить статус Крыма, выбирать силовиков и чаще менять власть: что обещают на выборах малые партии

«Новый День» продолжает анализировать предвыборные программы партий, которые участвуют в выборах депутатов Государственной думы. В прошлый раз мы смотрели, как за пять лет изменились обещания классической парламентской четверки. А сейчас – обзор старых и новых партий, которые выбрали для себя либеральную повестку.

«Яблоко». Самая оппозиционная программа

Предвыборная программа «Яблока» состоит из 25 пунктов и озаглавлена как «Свобода и закон. Надежда на будущее». Партия предлагает альтернативный курс развития России. «Политика президента Владимира Путина – это путь в тупик. Это неограниченная власть чиновников, международная изоляция и вражда с соседями, бесправные люди, отсталая экономика, не способная обеспечить высокое качество и уровень жизни граждан», – говорится в предисловии.

Главные пункты программы: освобождение политзаключенных, отмена репрессивных законов, отмена обнуления президентских сроков. В том числе есть требование раскрыть политические преступления и расследовать отравление Алексея Навального. Яблочники также выступают за законодательный запрет пыток (сейчас есть уголовная ответственность за истязания, но отдельного состава преступления «пытка» нет), выборность судей, возвращение прямых выборов мэров, парламентский контроль за спецслужбами. Кроме того, партия выступает против цензуры в любом виде.

В экономический блок программы включен пункт о выплате компенсаций гражданам за потери во время коронавирусного локдауна из фонда национального благосостояния, а также требования увеличить зарплаты медикам и ввести пятилетний мораторий на повышение налогов. Есть и упоминание о снижении пенсионного возраста до прежних значений.

В разделе «Экология» предлагается запретить охоту, не объясняя, зачем это нужно делать. Также яблочники выступают за раздельный сбор мусора и поддержку возобновляемой энергетики, считают важным отказ от строительства новых АЭС, опять же никак не поясняя причин.

И, наконец, «Яблоко» в программе акцентирует внимание на том, что Крым до сих пор является спорной территорией для большинства стран. В блоке, посвященном внешней политике, партия требует «справедливого и соответствующего международному праву решения проблемы Крыма», а также прекращение «интервенции в Донбассе» и участия России в гражданской войне в Сирии.

«Новые люди». Обещания новичков

«Мы предлагаем коренные изменения во всех сферах. Выборность и конкурентность – в политике. Повышение доходов людей и развитие предпринимательства – в экономике. Свобода слова и собраний – в общественной жизни. Это наши приоритеты, ради которых мы создали партию и которые отстаиваем сегодня в политической борьбе», – говорится в предисловии программы «Новых людей». Партия, напомним, появилась в 2020 году и впервые участвует в выборах в Госдуму.

В политике «Новые люди» предлагают гарантировать сменяемость власти (не больше двух сроков для президента, губернаторов, мэров и депутатов), вернуть прямые выборы, отказаться от одномандатных округов. А также запретить партиям использовать электоральные «паровозы». То есть если первый номер партийного списка отказывается от места в думе, его мандат должен переходить к другой партии.

В экономическом блоке рассказывается о повышении зарплат за счет выхода бизнеса из тени и введении пенсионного «кешбэка» (переводить 3% подоходного налога на индивидуальный инвестиционный счет). Также партия предлагает увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны до 50% в течение 10 лет и отменить ФЗ-44 в системе госзакупок.

Реформа судебной власти и правоохранительных органов от «Новых людей» выглядит так: ввести выборность судей, прокуроров и начальников региональных управлений МВД, причем полицейских начальников избирать только на 5 лет с правом досрочного снятия. Также нужно рассекретить данные Росреестра об имуществе силовиков, сократить центральный аппарат МВД и провести масштабную амнистию.

Отдельный акцент «Новые люди» делают на запрете принудительной вакцинации. «Увольнение с работы или отправка в отпуск за свой счет за отказ сделать прививку противозаконны! Признать иностранные вакцины. У людей должен быть выбор, каким препаратом прививаться», – говорится в программе.

Уделяется внимание и экологии. Так, «Новые люди» предлагают начислять гражданам баллы за раздельный сбор мусора, за которые можно получить «кешбэк».

Партия Роста. Манифест предпринимателей

«Мы – партия производящего класса России, голос конкурентного, независимого от государства бизнеса и среднего класса, их представитель в политическом пространстве страны», – так начинается программа Партии Роста. Вперемешку с громкими слоганами («честность», «мир», «достоинство», «достаток» и прочее) партийцы составили манифест «ЗаДело», где обещают «рост для всех», «священность частной собственности» и экономические свободы. Также ПР предлагает вернуться к принципам судебной реформы 1864 года и провести «разгосударствление и демонополизацию экономики»

«В политике главной угрозой мы считаем популизм – как левый, так и правый. Наш приоритет – взвешенная политика здравого смысла», – так обозначается позиция партии. Следом идут еще несколько пунктов программы, которые трудно назвать содержательными:

«– Новая справедливая пенсионная система. Дело не в возрасте, каждый должен зарабатывать себе на пенсию сам. О тех, кто не успел или не может заработать, должно позаботиться государство;

– «Запрещаем запрещать». Любые ограничительные законы должны проходить внятную процедуру общественной экспертизы;

– Продажа всех госпакетов СМИ на фондовом рынке. Упразднение госфинансирования СМИ;

– Отказ от всеобщей воинской обязанности;

– Децентрализация власти. Большая финансовая и административная свобода регионам;

– Свободу интернета, 5G – должен быть внедрен завтра;

– Свободу слова. Гласность 2.0. Приватизацию на фондовом рынке всех государственных СМИ».

Кроме того, партия предлагает отменить трехдневное голосование, перейти на систему блокчейн-голосования на всех выборах и отменить необходимость сбора подписей для зарегистрированных в Минюсте партий.

«Зеленая альтернатива». «В защиту всех живых существ»

Еще один новичок на выборах в Госдуму. Партия была создана только в 2019 году. «Зеленая альтернатива» позиционирует себя как партию новой волны, а приоритетом ставит охрану природы России и продвижение экологических ценностей. «Мы выступаем за защиту всех живых существ, а не только людей. Зоозащита также должна получить повсеместное распространение», – так определяет свою цель «Зеленая альтернатива», или «партия котиков», как ее стали называть из-за участия художника Васи Ложкина.

Партия предлагает официально закрепить предмет «экология» в системе школьного и вузовского образования, общий курс должен составлять не менее 76 часов. А вот экономические предложения партии уже более размыты. «Налоговая нагрузка на предприятия должна обязательно учитывать фактор влияния на природу. Те, кто угрожает окружающей среде, обязаны платить повышенные налоги, ну, а экологичные производства и отрасли, наоборот, смогут рассчитывать на льготы. Экологические паспорта станут обязательными для промышленных объектов», – говорится в программе. Партия выступает за меры по сокращению выбросов парниковых газов, предлагает сделать Россию страной здоровых продуктов, ввести экологическую экспертизу при строительстве дорог, домов и промышленных объектов и ужесточить наказание за экологические преступления.

Партия «Зеленые». Экологическая политика

Еще одна малая партия, которая развивает тренд на экологичность, но существует в российской политике уже более 20 лет. «Зеленые» в своей программе предлагают «10 тезисов устойчивого развития страны».

Среди них: отказ от крупных промышленных агломераций и законодательное закрепление «зеленых поясов» крупных городов, принятие федерального закона о химической безопасности, введение 10-процентной квоты на экопродукты в торговых сетях, развитие экономики замкнутого цикла (то есть расширение ассортимента товаров, цены на которые должны включать затраты на их утилизацию), переход к органическому сельскому хозяйству.

«Штрафы за экологические катастрофы и накопленный экологический ущерб должны быть выше стоимости ликвидации последствий этих событий. Экологические платежи за негативное воздействие, например, за размещение отходов, должны быть выше стоимости их утилизации», – говорится в программе.

«Зеленые» предлагают ввести «экологическое ОСАГО» для промышленных предприятий, чтобы предотвращать загрязнение окружающей среды в результате аварий. «Предприятие платит взносы в специальный фонд, из которого оплачивается ликвидация ЧС и восстановление здоровья населения. Поскольку от количества аварий будут напрямую зависеть страховые тарифы, это весомая мотивация модернизировать устаревшее оборудование и применять экологически безопасные технологии», – считают в партии.

Защите лесов в программе посвящен отдельный блок. «Зеленые» хотят прописать в законодательстве новую категорию лесов – климаторегулирующие и запретить в них любую хозяйственную деятельность. А в тушении природных пожаров использовать новый подход – моделирование ситуации на основе космического мониторинга и беспилотных аппаратов.

Помимо этого также есть требование внедрить курс экологии во всех университет и ужесточить ответственность за противозаконную деятельность в лесах.

В следующем выпуске – обзор программ партий «Родина», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», Партии свободы и справедливости и Партии пенсионеров.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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