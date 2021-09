Кандидаты в Госдуму забыли указать в декларациях свои миллионы, акции и недвижимость

Центризбирком России опубликовал специальный доклад, в котором указал выявленные недочеты в декларациях о доходах имуществе, представленных кандидатами в Госдуму по партийным спискам. Редакция РИА «Новый День» проанализировала партийные списки в части, касающейся Свердловской области. И почти у всех «первых номеров» из деклараций что-то выпало – счета в банке, акции, недвижимость, доходы. Отметим, что если доходы не имеют иностранного происхождения, это не является основанием для снятия с выборов, но эта информация будет указана в материалах, размещенных на избирательных участках.

Как выяснилось, только две партии могут похвастаться первыми «тройками» в Свердловской области с безупречной памятью – это «Единая Россия» и «Справедливая Россия – За правду». Проверка не выявила у них расхождений между поданными декларациями и реальным положением вещей. У других нашлись расхождения с действительностью разной степени значительности.

КПРФ: лидер территориального списка, депутат Госдумы Николай Езерский, забыл указать счет в «Первоуральск-банке» на сумму 5682 рубля (при доходе за 2020 год около 8 млн рублей).

Один из лидеров свердловского списка ЛДПР, Игорь Торощин, забыл про ценные бумаги: 7 штук – Coupang, Inc.; 1 штука – DigitalOcean Holdings, Inc.; 4 штуки – Olo Inc.; 20 штук – VIZIO Holding Corp. Дохода с них он, судя по информации ЦИК, не получал.

Первый номер в региональном списке «Яблока» Константин Киселев забыл про банковский счет на 2 млн рублей.

Второй номер региональной тройки партии «Новые люди» Ярослав Бородин не указал два счета в российских банках на сумму около 15 тысяч рублей, третий – Николай Николаев – 2000 акций ПАО «Сбербанк».

У Алексея Головченко из свердловского списка Партии роста нашли 28,66 млн рублей неучтенного дохода от американской брокерской компании Interactive Brokers. Сам кандидат заявил «Ъ», что это ошибка. По его словам, у него был счет в Interactive Brokers, но в 2020 году он передал его в доверительное управление, чтобы выполнить требования избирательного законодательства. Также у него нашли автоприцеп 829450 2016 года выпуска.

«Пенсионер» Владимир Таскаев оказался одним из самых забывчивых: он не указал земельный участок в Краснодарском крае (675 кв м), квартиру в Москве (81,5 кв м) и маломерное судно GTX.

В первой тройке тергруппы РПСС недочеты довольно скромные. Один из кандидатов забыл про вклад на 2283 рубля, другой – про автомобиль «Форд Фьюжн» 2005 г.в. и вклады на сумму около 140 тысяч.

Дмитрий Зенов из «Коммунистов России» не указал доход в размере 36 750 рублей и два счета на 13 тысяч рублей.

У кандидатов из тергрупп «Гражданской платформы», «Зеленой альтернативы» и партии «Родина» неучтенные доходы, пенсии и суммы на счетах колеблются от 5 до 200 тысяч рублей, зарубежных активов нет.

