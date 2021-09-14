Кандидаты-одномандатники не указали в декларациях земельные угодья, акции и счета в банках

Избирком Свердловской области раскрыл недостоверные сведения, выявленные в ходе проверки деклараций об имуществе и доходах кандидатов в Госдуму по одномандатным округам. Как и в случае с кандидатами-списочниками, среди «забывчивых» не оказалось ни одного единоросса. Представители практически всех остальных партий допустили ошибки. Чаще всего они не указывали счета в банках, особенно с небольшими суммами. Но у некоторых список оказался существенным. РИА «Новый День» представляет обзор по округам.

Свердловский округ № 168

В Свердловском одномандатном округе кандидат от ЛДПР Сергей Прокофьев не указал доход от продажи имущества – 2,9 млн рублей. «Пенсионер» Владимир Авдийский забыл про ценные бумаги на общую сумму более 350 тысяч рублей и банковский счет с 850 рублями. Также не указали банковские счета кандидаты от «Коммунистов России» Дмитрий Зенов (4 счета на 13 425 рублей) и Римма Скоморохова от КПРФ – на 127 тысяч рублей. Также Зенов не указал доход от ООО «Алезар», почти 37 тысяч рублей. Кандидат от «Новых людей» Николай Николаев не упомянул о 2000 облигаций Сбербанка.

Каменск-Уральский округ № 169

В 169-м округе кандидат от партии «Родина» Александр Меркулов не указал доход в 88 тысяч рублей и 10 банковских счетов, на которых лежат 1 млн 324 тысячи рублей. «Пенсионер» Владимир Таскаев, который идет на выборы как по партийному списку, так и по округу, забыл упомянуть земельный участок в Краснодарском крае и квартиру в Москве (о чем уже сообщал «Новый День»). Станислав Масоров («Новые люди») не указал счет в банке на 90 146 рублей.

Березовский округ № 170

В Березовском округе отличился «красный банкир» Алексей Парфенов, который в 2017 году участвовал в губернаторских выборах от КПРФ. В его декларацию не попали три крупных земельных участка в Смоленской области (самый крупный – более 45 000 кв. м), квартира в Москве (207 кв. м), доход в 80 тысяч рублей, мотоцикл Kawasaki VN900C, полуприцеп Goldhofer STN L3 39 80, три прицепа: МЗСА 872275 2014 г., МЗСА 81771С 2013 г., МЗСА 817717 2013 г, и доля в УК «Мясницкая, 16».

Ярослав Подшивалов из «Родины» не задекларировал доход выше 81 тысячи рублей, 5 счетов в банках, акции «Аэрофлота», «Алросы» и других компаний, правда, оцененные всего в несколько рублей. Та же история с акциями Ирины Виноградовой («Новые люди»). «Яблочник» Альберт Хуснутдинов не отчитался о продаже имущества на 220 тысяч рублей. «Пенсионер» Владимир Ворожцов забыл про три банковских счета на общую сумму почти 35 тысяч.

Нижнетагильский округ № 171

В Нижнетагильском округе самый большой незадекларированный доход – от предпринимательской деятельности выявлен у кандидата от «Яблока» Павла Хорошилова – более 727 тысяч. Также он не указал 18 счетов почти на 78 тысяч рублей. Кроме него, про банковские счета забыли кандидаты от КПРФ (Михаил Бояркин), Мария Баранцева («Новые люди»), Антон Мятович (РПСС). Суммы на них составили от 90 рублей до 21,8 тысячи.

Асбестовский округ № 172

В Асбестовском округе больше всего нарушений в декларации нашли у кандидата от «Яблока» Геннадия Севастьянова. Там не был отражен доход от продажи имущества – 300 тысяч рублей, неправильно указана сумма в Пенсионном фонде, не упомянуты ценные бумаги на 63 тысячи и пять банковских счетов. Также нарушения были найдены у кандидата от СР, боксера Егора Мехонцева, но он, как уже писал «Новый день», решил отказаться от участия в выборах. Роман Исаев («Новые люди») забыл про счет с 50 рублями, Мария Прокашева из «Родины» – про три счета на 24 тысячи рублей.

Первоуральский округ № 173

В этом округе рекордсменом стал кандидат от СР Николай Самутин. Он не указал два земельных участка (в Тверской области и Ставропольском крае), нежилое помещение в Тверской области, доход от компании «Бентонит» – почти 970 тысяч рублей и счет в банке на 16 рублей. Кандидаты от «Яблока», «Родины» и ЛДПР, как и многие их коллеги, не написали про свои счета в банках (с небольшими суммами – от 27 рублей до 4174).

Серовский округ № 174

В Серовском округе информацию о счетах не раскрыли кандидаты от четырех партий – РППС (Анатолий Рабинович, 110 тысяч рублей), «Новые люди» (Ярослав Бородин, 208 тысяч), Партия Роста (Сергей Мельник, 66 рублей), «Родина» (Валерий Хвостов, 4 808 рублей). Кроме того, Хвостов оказался владельцем 100% ООО «Голосовые технологии».

Напомним, недостоверные сведения в декларации не являются причиной для снятия с выборов, если речь не идет о зарубежных активах.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 14.09.21

Екатеринбургские депутаты, предоставившие неполные декларации о доходах, получили предупреждения. / В Госдуму внесен законопроект об отмене обязательного техосмотра. / Путин ушел на самоизоляцию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»