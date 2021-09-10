Ценник на разбой и кто здесь «молчаливое стадо»: агиткреатив за неделю до выборов (ФОТО)

Агитационная кампания в Свердловской области выходит на финишную прямую. Кандидаты спешат рассказать о своем непростом детстве и добрых делах, а партии стараются выдать как можно больше популистских лозунгов. Свежая порция политического творчества – в пятом выпуске агитобзора РИА «Новый День».

За несколько дней до выборов активизировались кандидаты в избирательных округах. Единоросс Владимир Смирнов изобрел новое обращение для жителей Уралмаша – «дорогие орджоникидзевцы». Интересно, откликается ли кто-нибудь на эти слова. Виктор Маслаков в своей газете обещает избирателям «работать на результат» и «сохранить традиции Ленинского района», а заодно рассказывает о непростом детстве в Свердловске 70-х годов, которое дало ему «опыт и мечты». В новом выпуске газеты «Добрые дела» единоросс Сергей Мелехин учит читателей философии Slow food, без традиционного кроссворда и рецептов тоже не обошлось. А еще в заметке о «Книге памяти» в честь ветеранов Великой Отечественной войны рассказывается история о дедушке кандидата, который во время войны был взят фашистами в плен, прошел несколько концлагерей и оказался в итоге в Италии. Все портит пассаж о том, что пленный мог бы «навсегда остаться в теплой средиземноморской стране, но не представлял своей жизни вдали от родины и семьи». Довольно странное представление о возможностях советских военнопленных.

Единоросс Андрей Альшевских выпустил газету со слоганом «Много лет с вами. Плечом к плечу». В ней он кратко рассказывает о своей биографии и отчитывается за пять лет работы в Госдуме. Депутат делает упор на то, что всегда лично проводил приемы и вел агитацию, но плавно обходит тему своего соавторства репрессивных законов (иноагенты и досудебная блокировка сайтов) и партийного голосования за пенсионную реформу. Кстати, на рисованной обложке газеты Альшевских приобнимает именно пожилых людей.

Представитель «Партии пенсионеров» Владимир Таскаев призывает своих избирателей не быть «молчаливым стадом» и обещает принять «такие законы, чтобы никто и ничего не мог украсть у страны». Какие такие законы, осталось неизвестным. А Лев Ковпак просто рекламирует очки в лифте.

В свежем выпуске «Свердловской правды» коммунисты раскритиковали «путинские» выплаты пенсионерам, заявив, что за пять лет «Единая Россия» отняла у населения больше. Центральный разворот газеты посвящен гонениям на кандидатов от КПРФ. Неизвестные бандиты режут баннеры и обижают агитаторов. Авторы статьи даже узнали таксу нападения – 7 тысяч рублей за уничтожение 300 листовок. А еще коммунисты обещают «возрождение Свердловской области» в случае своей победы. Сейчас это сделать у них не получается.

Партия Роста выпустила очередной комикс в стиле Маяковского. На этот раз там рассказывается об экскурсии депутатов в реальную жизнь и тяготах жизни обычных граждан. Партийцы продолжают издеваться над своими конкурентами, переиначивая их фамилии. Так, в комиксах фигурируют депутаты «Чепчиков», «Прелестников», «Карманпетян» и «Серебро».

Новая агитка Евгения Куйвашева ставит точку в хитрой стратегии избирательного штаба «Единой России». Губернатор за ЕР, а ЕР – это партия президента. В ход идет тяжелая артиллерия – цитаты Путина и заверения Куйвашева, что «Единая Россия» становится чутче, заботливее, теплее». Чтобы окончательно связать имя губернатора и партии, появились листовки финального «супербыстрого» опроса, в котором за три дня приняли участие 48,3 тысячи человек. Удивительно, что опрос завершился 3 сентября, а листовки на улицах Екатеринбурга начали раздавать 6 сентября. «Новый День» уже писал, что формирующие опросы проводятся от имени челябинской торговой микрофирмы ООО «Хит» Нанятым волонтерам платили очень хорошо – 250 рублей в час.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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