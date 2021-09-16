Цирк на районе, QR-хит Булановой и огурчики депутата: финальный обзор предвыборного креатива-2021 (ФОТО)

Парламентские выборы стартуют завтра, 17 сентября. Поскольку из-за многодневного голосования «дня тишины» не будет, партии и кандидаты по максимуму используют последние часы агитации, чтобы поразить воображение и сердца избирателей. Самый зажигательный креатив – в финальном выпуске агитобзора РИА «Новый День».

В последнюю неделю перед выборами Екатеринбург заполонила губернаторская агитация «Мой выбор – Единая Россия». В газете, которая на этот раз оформлена в сдержанных сине-красных тонах и без сердечек, Евгений Куйвашев в очередной раз перечисляет, почему надо голосовать за партию власти. В том числе там есть пункт «победить коронавирус навсегда». Становится тревожно за остальной мир, который борется с ковидом, ведь другие страны не могут голосовать за «Единую Россию». Разворот газеты посвящен команде губернатора, в которой набралось всего 8 человек. Остальные три десятка высокопоставленных единороссов, наверное, были в недоумении. Зато в агитке есть «супербыстрая» социология от челябинской микрофирмы и инструкция, как ставить галочку в бюллетене (а вдруг кто-то не умеет?). А еще напоминание о щедром подарке властей пенсионерам – продуктовых карточках на 150 рублей.

Другие представители «Единой России» тоже не отстают. Бывший биатлонист Сергей Чепиков выпустил православный календарь в мини-формате. Трио кандидатов ЕР в Ленинском районе пытаются убедить своих избирателей, что те живут в цирке, и обещают «свернуть горы для родного района». Кандидат в Верх-Исетском округе от «Единой России» Сергей Мелехин до сих пор прикидывается беспартийным. Он продолжает отчитываться о добрых делах на районе и выдал убойный рецепт «хрустящих огурчиков по-мелехински». Бывший депутат этого округа Анатолий Никифоров призывает голосовать за Мелехина, начиная со слов: «Во-первых, мы с ним оба служили в ВДВ…»

Единоросс Андрей Альшевских в своей газете никак не определится, какой он – то ли проверенный, то ли настойчивый, а может, инициативный? Депутат перечисляет законы, за которые он голосовал в Госдуме, скромно упомянув «Единую Россию» в списке своих подвигов. Про пенсионную реформу и иноагентов там, конечно, ни слова. На последней странице тоже есть инструкция, как «правильно» голосовать.

Еще одна героиня партийной прессы – Анастасия Павлюченкова или просто «справедливая Настя». Кандидатка выдвигает пять причин, чтобы голосовать за нее, и заручается поддержкой видных партийцев – от лидера СР Миронова до футбольного тренера Газзаева. А еще она раскритиковала основного конкурента по округу Виктора Маслакова, обвинив его в том, что он скрывает принадлежность к «Единой России» и тот факт, что голосовал за пенсионную реформу в 2018 году.

КПРФ в последние дни ведет массированную агитацию в районах, обклеивая подъезды жилых домов плакатами с изображением кандидатов. Но листовки висят недолго, через несколько часов их обрывают, в том числе разгневанные жильцы. Гораздо лучше расходятся листовки с программой коммунистов, изложенной в картинках. Партия «Родина» в своей агитке предлагает послушать новый хит Татьяны Булановой по QR-коду. А кандидат от «Яблока» Владислав Постников пугает избирателей, что наступают последние выборы, и, кстати, он единственный, кто отважился оставить в листовке личный телефон. Правда, его агитацию все равно срывают.

Реклама кандидата от «Новых людей» Ивана Зайченко напоминает сеанс у психоаналитика. Он обращается к избирателям со словами: «Я устал жить в стране, где уже почти 10 лет нет никакого роста… Лица одни и те же, и обещания от них тоже одни и те же…». А вот кандидат Партии пенсионеров Владимир Таскаев, наоборот, всем видом показывает, что жизнь у него удалась. «Достойная зарплата. Достойная пенсия», – довольно улыбается он с уличных баннеров. Партия Роста в последние дни тоже сделала упор на наружную рекламу, но выглядит она порой устрашающе.

Напомним, агиткампания завершается сегодня в полночь. Завтра в 8 часов утра начнутся выборы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 16.09.21

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