Откровения экс-жириновца, единоросское «мы» и просоветские комиксы – новая порция агитации выборов-2021 (ФОТО)

Чем ближе выборы, тем более персонализированной становится агитация. В моду входят душевные интервью, биографии кандидатов и легкие наезды на конкурентов и бывших соратников. Новая порция агиток кампании-2021 – в обзоре РИА «Новый День».

На этой неделе наконец-то раскрылось значение загадочного слогана «Справимся» на агитации губернатора и лидера партсписка «Единой России» Евгения Куйвашева. На обложке новой брошюры политик позирует в строительной каске на фоне пылающего цеха. Внутри перечислены угрозы, с которыми регион столкнулся во время пандемии коронавируса – рост безработицы, массовое банкротство, обнищание людей. А далее следует описание, как с этими проблемами справлялись власти. На последней странице Куйвашев делает оптимистичный вывод, что «экономика Свердловской области переболела «коронакризисом» в легкой форме». Читатели могут сами решить, согласны они в этом с губернатором или нет.

Нашелся еще один единоросс, который стесняется логотипа собственной партии. Екатеринбургский депутат Сергей Мелехин, который баллотируется в свердловское заксобрание по Верх-Исетскому округу, рекламирует себя с помощью газеты «Добрые дела». Удивительно, но цветовая гамма агитки кандидата от ЕР подобрана так, что его часто принимают за представителя КПРФ. В газете Мелехина все по классике – телепрограмма, сканворд и рецепты на последней странице. Но повествование постоянно ведется от имени таинственных «мы»: «мы попросили Сергея Владимировича», «мы построили спортивные площадки», «мы начали разгадывать сканворды с целью тренировки мозга», «мы предлагаем вам маршрут прогулок» и так далее. Возможно, в этом «мы» зашифрован напарник Мелехина – депутат заксо Анатолий Никифоров, который решил не переизбираться в новый состав. Кстати, именно в этом избирательном округе политологи прогнозируют непростую борьбу для «Единой России».

Лидер молодежного крыла «Справедливой России – за правду» Анастасия Павлюченкова в своей агитации прибегла к проверенному способу «давайте знакомиться». Она рассказывает о своей биографии (хотела стать великой скрипачкой и футболисткой, а в итоге работает партийным юристом) и сразу обозначает амбиции – хочет возглавить комитет по молодежной политике в свердловском заксобрании. Правда, для этого ей нужно выиграть выборы. На последней странице кандидатка делится полезной информацией, куда обращаться при симптомах Covid-19. И, конечно, не обошлось без троллинга «это волнует каждого», который стал предвыборной фишкой Павлюченковой.

«Партия пенсионеров», которая не смогла пробиться в региональное заксобрание, но пытается попасть в Госдуму, выпустила газету для целевой аудитории – пожилых читателей. В издании рассказывается, как устроена страховая медицина и как не «подхватить» инсульт или инфаркт на грядках (да, именно так!). Центральное место в агитке занимает интервью с кандидатом Владимиром Таскаевым, которому задают «острые» вопросы о членстве в ЛДПР и браконьерстве. И Таскаев отвечает, что вообще-то он охотник, а не браконьер, а из ЛДПР ушел, так как устал прислуживать Владимиру Жириновскому. Нельзя не отметить, что газетный лозунг Таскаева «Хватит ждать! Пора действовать!» удивительно напоминает легендарное жириновское «Хватит это терпеть!». На последней странице «пенсионной» газеты несмешные социальные анекдоты и классический сканворд.

Приз за креативность пока выигрывает Партия Роста, которая обыграла свою агитацию в стилистике поэзии Маяковского и плакатов «Окна сатиры РОСТА» 1920-х годов. Помимо этого, в глянцевой листовке партия зашифровала имена конкурентов по выборам – в комиксах мелькают депутаты «Колпак», «Фальшивских», «Трепачев» и некий «Невидимко». В агитке упоминаются кандидаты, среди которых все еще числится председатель местного отделения Партии Роста Алексей Кабанов, хотя ЦИК уже давно снял его с выборов за сокрытие судимости.

Кандидаты КПРФ, ЛДПР, партий «Новые люди», «Зеленая альтернатива» и «Яблоко» в печатной агитации на этой неделе не были представлены.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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