Выборы в заксо: где «Единая Россия» может проиграть конкурентам

«Единая Россия» хочет сохранить безоговорочное большинство в свердловском парламенте после выборов, однако текущая избирательная кампания может принести сюрпризы. «Новый День» вместе с политологами разбирался, где у партии власти не слишком высокие шансы на победу.

Перебежчики

Любопытная ситуация складывается в Асбестовском округе, который покидает единоросс Владимир Власов. Вместо него партия выдвинула Михаила Зубарева, который еще недавно ярко выступал в заксо от имени ЛДПР.

«С учетом политической траектории Зубарева конкуренция в округе будет интересной. Бывший оппозиционер идет на выборы от «Единой России» – это все нужно объяснить избирателям и доказать, что именно этот депутат будет защищать их интересы. Конкурент Зубарева – представитель КПРФ Андрей Самарин (бывший спикер Асбестовской думы, – прим. ред.), у которого есть опыт в политике и определенная поддержка избирателей», – отмечает политолог Анатолий Гагарин.

Аналогичная история в Белоярском округе, где от «Единой России» выдвинулся бывший коммунист Вячеслав Вегнер. У него достаточно слабые конкуренты (обком КПРФ применил старую уловку, выставив кандидата с созвучной фамилией Вагнер), но бэкграунд может сыграть свою роль. «По моему опыту, местные отделения «Единой России» очень слабо работают на поддержку бывших оппозиционеров, особенно тех, кто еще недавно яро их критиковал. Зубареву и Вегнеру нужно надеяться на муниципальные элиты и собственные силы, кампания для них не будет легкой. Кроме того, есть эффективная политическая технология «местные против варягов», которые конкуренты ЕР могут применить в данном случае. Ни Зубарев, ни Вегнер не инкорпорированы в те муниципальные образования, от имени которых они идут на выборы», – считает директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

Есть еще важный момент – за Белоярский округ также борется скандальный депутат-банкрот Илья Гаффнер. Он проиграл Вегнеру праймериз «Единой России», и теперь идет в партийном списке на почти непроходном третьем месте. «Шансы на переизбрание у Гаффнера есть, но очень небольшие. Хотя он, видимо, думает, что большие. Вероятно, есть какие-то внутренние договоренности в партии, поэтому Гаффнер ушел из политического противостояния с Вегнером. Это было соломоново решение, иначе им пришлось бы между собой делить электорат», – пояснил Анатолий Гагарин.

Проблемы с мобилизацией

По словам собеседников агентства, серьезные затруднения «Единая Россия» испытывает в Кировградском округе, где также идет замена депутата. Вместо Владимира Никитина на выборы идет глава единороссов Новоуральска Александр Волков, а ему противостоит опытный политик Дмитрий Шадрин, в прошлом председатель свердловского обкома КПРФ, а сейчас выдвиженец «Справедливой России – за правду». Анатолий Гагарин считает, что «Единой России» придется мобилизовать все ресурсы, чтобы добиться победы Волкова в округе.

Партии власти нужно напрячь силы и в Краснотурьинском округе, где на переизбрание рассчитывает Петр Соколюк. В конкурентах у него – давний оппонент из ивдельской думы, коммунист Николай Заморин, справедливоросс из Карпинска Андрей Бычков, екатеринбургский депутат Антон Гусев из ЛДПР и оппозиционерка, защитница деревьев Алена Смышляева от «Яблока». Троих из этого списка Соколюк уже побеждал на довыборах в заксо в 2020 году, а мобилизовать электорат дважды в столь короткий срок получается не у всех.

«Кировград и Краснотурьинск – это все-таки второй ярус сложности. Потенциально эти округа выигрышные, но там нужно вести кампанию. Традиционно в Екатеринбурге меньше адептов «Единой России», поэтому я бы отнес к территориям с потенциальным риском еще Железнодорожный округ, где выдвигается Валентин Лаппо, и Верх-Исетский округ, где вместо Анатолия Никифорова, у которого была хорошая известность, идет Сергей Мелехин», – добавил Андрей Русаков.

Противостояние в списках

Политологи отмечают, что основным конкурентом «Единой России» в Свердловской области на выборах как в заксо, так и в Госдуму, станет «Справедливая Россия – за правду». Это противостояние хорошо видно в партийных списках. Так, в Алапаевской территориальной группе в списке ЕР первым номером идет экс-биатлонист Сергей Чепиков, а в списке СР – православная активистка Оксана Иванова.

Но в Кировской тергруппе по Екатеринбургу ситуация еще сложнее. Изначально планировалось, что от «Единой России» здесь в списках пойдет ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Но в итоге партию на этой территории представляла екатеринбургский депутат Галина Арбузова, которая скоропостижно ушла из жизни в ночь на 2 августа. Теперь ее место займет врач Сергей Мартиросян. В списке «Справедливой России» первым номером стоит депутат Госдумы Дмитрий Ионин, который является лицом СР в регионе. Наблюдатели отмечают, что в таком противостоянии у единороссов шансы на победу мизерные.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 02.08.21

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