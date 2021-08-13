Стеснительные единороссы, скучные коммунисты и эсеры-тролли: обзор агитации на выборах-2021 (ФОТО)

Чуть больше месяца остается до больших парламентских выборов, а Екатеринбург уже завален агитационными баннерами, листовками, газетами и прочим политическим креативом. «Новый День» по традиции начинает обзор самых ярких агиток кампании-2021.

Пока больше всех запомнилась «беспартийная» реклама губернатора Евгения Куйвашева, на которую «Единая Россия» уже потратила несколько миллионов рублей. Слоганы про «волнует каждого» и «справимся» разошлись на мемы, но насколько эффективна кампания – большой вопрос. Волонтеры, которые проводят уличные формирующие опросы, рассказывали агентству, что отношение екатеринбуржцев к Куйвашеву довольно негативное.

Вероятно, поправить ситуацию должна была газета «Все как есть», раскиданная по почтовым ящикам. На первой полосе фотография максимально сосредоточенного (или очень недовольного) губернатора, и этот образ разительно отличается от фотографии на уличных баннерах. В газете стандартное интервью, в котором Куйвашев рассказывает о тяжелой губернаторской доле и о том, как он любит ездить в уральскую глубинку. Далее – благодарности свердловским врачам, работающим на износ во время пандемии. Все портит рассказ о наводнении в Салдинском округе.

Как утверждается в агитке, губернатор отреагировал на ЧП «молниеносно». На деле Куйвашев приехал в пострадавшие муниципалитеты спустя неделю после потопа, когда в Екатеринбурге завершился «Иннопром». А жители Салды до сих пор недополучили обещанных губернатором компенсаций за потерянный урожай. На последней странице, где обычно размещают кроссворды и анекдоты, в губернаторской газете оказался комикс о будущем уральской медицины. Там почему-то летающее такси, здания в виде грибов и дроид из «Звездных войн».

Остальные кандидаты «Единой России» пока ограничиваются уличной рекламой. Многие, кстати, тоже пытаются спрятать логотип партии или максимально уменьшить его. Например, Андрей Альшевских предпочел мультяшный формат, где он выглядит моложе и бодрее.

У экс-биатлониста Сергея Чепикова в арсенале пока незамысловатый девиз «умеет побеждать» и видео утренних зарядок в Instagram.

Кандидат в заксо Владимир Смирнов с грустным лицом на плакате просит проголосовать 19 сентября «за жизнь в достатке и безопасности». Чья жизнь имеется в виду – кандидата или избирателей – не уточняется.

В стане КПРФ все намного скучнее. Партия с весны раскачивает один-единственный девиз – «Обнулим пенсионную реформу» и не предлагают избирателям ничего нового.

Агитация кандидатов-коммунистов однотипная и не особо запоминающаяся.

Таким же выглядит и августовский выпуск партийной газеты «Правда», где перечисляются десять пунктов предвыборной программы и биографии кандидатов из федерального списка. Разнообразие вносит только описание жизненного пути лидера партии Геннадия Зюганова: «Сын орловской земли, подарившей миру немало выдающихся деятелей науки и культуры».

«Справедливая Россия – патриоты – за правду» ведет активную агиткампанию с начала лета, используя загадочный лозунг: «Они отнимают – мы возвращаем». Кто эти «они», нигде не уточняется, но в каждой партийной газете присутствуют злобные синие мишки в пиджаках, которые портят жизнь россиянам. В своей агитации эсеры акцентируют внимание на ценах, тарифах ЖКХ и плачевном состоянии здравоохранения в регионе. Но их главное обещание – отмена пенсионной реформы 2018 года, если партия наберет большинство на выборах. Впрочем, то же самое условие ставят и коммунисты.

В уличной агитации эсеры пока самые креативные. Кандидат Анастасия Павлюченкова удачно троллит губернатора, переделывая его слоган на «Меня это тоже волнует».

Другие участники выборов – «Новые люди», «Зеленая альтернатива», Партия Роста, «Яблоко» и ЛДПР – пока не сильно заметны в агитационной кампании.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 13.08.21

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