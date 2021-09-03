Размытый чемпион, голосование ниточкой и зоопарк в Госдуме: агиткампания-2021 в разгаре (ФОТО)

За две недели до выборов кандидаты и партии раскрывают агитационные козыри и начинают соревноваться в обещаниях. В забеге «кто больше всех хочет отменить пенсионную реформу» победитель пока не выявлен. Подробности – в четвертом выпуске агитобзора РИА «Новый День».

На этой неделе в Екатеринбурге появились рекламные щиты с федеральными партийными лидерами. «Единую Россию» рекламирует министр обороны РФ Сергей Шойгу, а «Справедливую Россию» – Сергей Миронов. После такого и кандидаты ЕР в Свердловской области потихоньку стали вытаскивать логотип партии на свою агитацию. Не смирился только Андрей Альшевских, на его плакатах «Единая Россия» прописана маленькими буквами, а Госдума – большими. Кстати, и эсеры не всегда «светят» название собственной партии. Например, справедливоросс Егор Шаламовских выпустил абстрактную листовку, в которой «размножил» себя. Михаил Клименко, который делает вид, что он не единоросс, расплывчато обещает автомобилистам «комфорт и порядок» в районе. И только ЛДПР не запаривается с агитацией – один логотип партии заменяет и лица кандидатов, и их слоганы.

Все чаще в административных зданиях можно увидеть листовки с призывами голосовать на выборах. Одну из них мы нашли в отделении полиции. В агитке утверждается, что голосование правоохранителей является служебным долгом (в полицейской присяге об этом нет речи) и способом «поддержать своих». К сожалению, авторам агитки не удалось избежать и орфографических ошибок.

Главная интрига свердловской избирательной кампании раскрыта: Евгений Куйвашев и «Единая Россия» счастливо воссоединились в агитации. На улицах агитаторы раздают прохожим листовки, где губернатор и партия обещают социальный разворот. По почтовым ящикам раскидывается газета «Все как есть», украшенная сердечками и розовыми надписями. В ней перечисляются душещипательные истории уральцев, которым помогли законы ЕР, а контрольный выстрел производит экс-биатлонист Антон Шипулин, который рад оказаться в «команде губернатора и президента». Правда, на снимке с Куйвашевым лицо чемпиона почему-то оказалось размытым. Газета явно рассчитана на пенсионеров, чего только стоит пассаж про американского предпринимателя Илона Маска. Мол, у него машины горят и ракеты не летают, а наши инженеры ого-го! На последней полосе некий политический аналитик Петр Ильин переживает за исход выборов для «Единой России». Оказывается, после пенсионной реформы и коронавируса «получить путинское большинство будет непросто». Зато сразу под статьей размещен анонс раздачи пенсионерам подарочных карт с неназванной суммой, которую можно обналичить в магазине. Карточки будут раздавать прямо на избирательных участках, и, конечно, никто из властей не расценивает это как подкуп избирателей.

«Справедливая Россия» перешла в решительное наступление на «Единую Россию». Эсеры обвиняют конкурентов в «предательстве и обмане» избирателей и политическом плагиате. Заодно учат граждан, как голосовать ниточкой и обещают им золотые горы. Например, минимальную зарплату в 50 тысяч рублей (без упоминания, кто будет оплачивать подобную щедрость эсеров). Для приличия в газете есть программные заявления трех лидеров партии и кандидатов в свердловское заксобрание, а еще – перечисление заслуг фракции «справедливороссов» за пять лет минувшего созыва.

Партия «Яблоко» не стала изобретать велосипед и также «качает» в своей газете темы пенсионной реформы и оптимизации медицины, которая аукнулась России во время пандемии коронавируса. В блоке партийных инициатив тоже нет оригинальности. Яблочники обещают снизить налоги и дать больше денег регионам страны. На центральном развороте газеты – интервью с екатеринбургским депутатом Константином Киселевым, который, по всей видимости, стал лицом избирательной кампании «Яблока» в Свердловской области. По крайней мере, пространство на уличных кубах тоже захватил этот кандидат. Агитация «Яблока» имеет заметное отличие, так как партия обязана каждый раз упоминать о связи с компанией-иноагентом. Маркировка занимает 15% от площади агитации, оставшуюся часть газетной полосы яблочники хитроумно используют для критики этого закона.

В газете «Партия пенсионеров» самое запоминающееся – это карикатура на первой полосе. Рисунок как бы намекает, что Госдума стала зоопарком. А вот дальше фантазия пиарщиков иссякла, и в агитке следует стандартный набор: «просчитавшиеся» депутаты, пенсия, налоги, медицина. Не обошли вниманием и хайповую тему – собери школьника на пенсию бабушки (видимо, доходы родителей уже не в счет). На последней странице «пенсионная» классика – несмешные анекдоты и скучный сканворд.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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