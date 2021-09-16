Свердловских школьников отправят на дистант в дни голосования

Свердловские школы и колледжи, в которых располагаются избирательные участки, 17 и 18 сентября перейдут на дистанционное обучение. Такие рекомендации поступили от регионального министерства образования. Школьникам предлагается во время выборов пойти в театры или музеи по «Пушкинской карте» или присоединиться к всероссийским акциям «Вместе всей семьей» и «День здоровья».

В министерстве уточнили, что решения учебные заведения принимают самостоятельно с учетом мнений родителей и студентов. «Во всех образовательных учреждениях, где расположены избирательные участки, после завершения голосования будет произведена санитарная обработка специализированными организациями в соответствии с указаниями органов Роспотребнадзора», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе минобразования.

Добавим, всего в Свердловской области порядка 2,5 тысячи избирательных участков. Из них 1310 УИК расположены в школах и колледжах. В одном учебном заведении может находиться от одного до трех избирательных участков в зависимости от района.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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