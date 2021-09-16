Родители дошкольников испугались дистанта из-за выборов

В Екатеринбурге родителей дошкольников смутили сообщения о том, что завтра школы не будут работать – в пятницу дети будут учиться дистанционно, а в субботу вообще не будет уроков, напоминает «Новый День». Некоторые екатеринбуржцы подумали, что это коснется и дошкольных учреждений. Как сообщают жители города, в родительских чатах с воспитателями много вопросов о том, нужно ли приводить детей завтра в детские сады.

Школы закрываются для учеников, поскольку в них с завтрашнего дня начинается голосование – оно продлится до воскресенья включительно. В детских садах участков для голосования нет, соответственно, они работают в обычном графике.

Как ранее писал «Новый День», всего в Свердловской области порядка 2,5 тысячи избирательных участков. Из них 1310 УИК расположены в школах и колледжах. В одном учебном заведении может находиться от одного до трех избирательных участков в зависимости от района.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.09.21

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