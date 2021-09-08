В Свердловской области для наблюдения за выборами установили более 3200 камер. На них потратили десятки миллионов рублей

В Свердловской области завершился монтаж оборудования для видеонаблюдения на выборах. По словам председателя областного избиркома Владимира Русинова, всего было установлено более 3200 камер. Тестирование системы пройдет 16 сентября – накануне трехдневного голосования. Как ранее писал «Новый День», прямая трансляция будет вестись с 1531 избирательного участка (на каждом установлено по две веб-камеры от «Ростелекома») и из 80 территориальных избирательных комиссий. Еще на 993 участках установят видеорегистраторы для записи видео.

Официально о финансовых затратах на организацию видеонаблюдения в Свердловской области не сообщалось. В областном избиркоме указывали, что контракт с «Ростелекомом» заключал Центризбирком. По данным портала госзакупок, в июне ПАО «Ростелеком» заказал несколько сотен тысяч видеокамер китайского производства. Это оборудование предназначалось для видеонаблюдения на выборах и оснащения школ в период ЕГЭ. Стоимость одного устройства варьировалась от 2 713 рублей (внешняя камера наблюдения) до 12 877 рублей (камера с функцией записи). Свердловский избирком за счет областного бюджета закупал только видеорегистраторы для оснащения 993 участков. Как следует из информации на госзакупках, ИКСО приобрела 1000 видеокамер за 1,215 миллиона рублей и столько же флеш-карт памяти за 1,075 миллиона рублей.

На выборах гордумы Екатеринбурга в 2018 году оснащение одного избирательного участка камерами «Ростелекома» стоило около 25 тысяч рублей. Исходя из этого, расходы только на прямую трансляцию голосования с 1,5 тысячи участков на территории области могут составить более 38 миллионов рублей. Напомним, в этом году видеонаблюдение на выборах будет доступно только участникам избирательной кампании. Журналисты, наблюдатели и заинтересованные граждане смогут наблюдать за процессом голосования в специально отведенном месте. В Екатеринбурге это центр общественного наблюдения, организованный общественной палатой Свердловской области. Ранее в ЦОН рассказали, что с учетом санитарных мер трансляцию выборов смогут посмотреть максимум 600 человек. В Свердловской области 3,3 миллиона избирателей. Выборы депутатов Госдумы и свердловского заксобрания пройдут с 17 по 19 сентября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 08.09.21

Кинотеатр «Салют» и легендарный «Линч» откроются на следующей неделе, но не для кино и вечеринок. / Минтранс определился с ограничением скорости для электросамокатов. / В доме, где произошел взрыв, начались восстановительные работы (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»