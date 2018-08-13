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Понедельник, 13 августа 2018, 13:48 мск

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Видеонаблюдение на выборах в Екатеринбурге оплатит областной бюджет

Избирком Екатеринбурга объявил о применении на выборах депутатов городской думы 9 сентября видеокамер для наблюдения. Решение было принято совместно с областными властями, которые взяли на себя обязательства по финансированию.

Как сообщил РИА «Новый День» глава горизбиркома Илья Захаров, видеокамерами будет оснащено большинство избирательных участков Екатеринбурга. Организация видеонаблюдения обойдется примерно в 14 миллионов рублей – эти деньги будут направлены из резервного фонда Свердловской области. За подготовку видеокамер отвечает комитет связи и информационных технологий городской администрации совместно с компанией «Ростелеком».

Напомним, ранее городской избирком не предполагал использования видеокамер на муниципальных выборах по причине их дороговизны. Однако на пятничном совещании с главой администрации Александром Якобом этот вопрос был решен. Кроме того, на выборах гордумы Екатеринбурга будут использоваться рамки металлоискателей, которые закупались на городские участки для проведения президентской кампании.

Напомним, всего в Екатеринбурге действует 573 избирательных участка, из них 21 будут временными, то есть расположенными в аэропорту, на вокзалах, больницах и СИЗО.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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